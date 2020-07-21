На МКАД перевернулся грузовик

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21.07.2020, 18:30, Новости дня

На внутренней стороне МКАД перевернулся грузовой автомобиль, движение из-за аварии оказалось затруднено, сообщил московский департамент транспорта.

«На 69-м километре МКАД (после съезда с Волоколамского шоссе) перевернулся грузовик в левом ряду. Движение по внутренней стороне МКАД осуществляется по трем правым полосам, затруднение движения – 9 километров», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Автомобиль на данный момент смогли поставить обратно на колеса.

В понедельник на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса, машина въехала в остановку. На остановке женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, еще один пешеход был госпитализирован. Женщину, которая была за рулем автобуса, задержали.





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