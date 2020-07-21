“Мыслями создаем реальность”: Виктория Боня пофилософствовала о “знаках судьбы”

21.07.2020, 18:30, Разное

Популярная телеведущая и модель Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась откровениями о своей неожиданной находке, связав её со “знаками судьбы”. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

“Вы верите в знаки судьбы?” – с таким вопросом в самом начале своего рассказа обратилась к своим фанатам красавица. Вовлекая таким образом подписчиков в импровизированную дискуссию, она рассказала, что однажды, когда в её жизни наступил трудный период, ей посчастливилось сделать очень ценную находку – оригинальный браслет из золота, кем-то незадачливо оброненный ранее. В тот момент, по словам Бони, данный случай был воспринят как “знак судьбы”, предсказывающий удачу в будущем. К слову, как заявила телезвезда, именно так в итоге и произошло впоследствии. “Как бы там ни было, я считаю, что именно своими мыслями мы создаем свою реальность и делаем её такой, какой нам нужно!” – такое умозаключение сделала красотка. Она также попросила фолловеров поделиться своим мнением по поводу данных измышлений и, по возможности, рассказать свои истории о “знаках судьбы”. На фотоснимке же, который Виктория Боня сопроводила своими откровениями, она запечатлена в черной блузке и короткой белой юбке на фоне морского побережья в Монте-Карло, где проводит в настоящее время свой отпуск.

Стоит отметить, что фолловеры довольно живо откликнулись на диалог со звездой. Многие из них выразили полное согласие с позицией Бони и даже поделились собственными историями на поднятую тему. С другой стороны, одна из подписчиц довольно прямо спросила ведущую, нашелся ли владелец найденного ей браслета. Далее она иронично заметила, что “знак чего-то светлого” она бы увидела в случае, если бы знаменитость вернула ценную вещь хозяину. Впрочем, многие посетители микроблога предпочли уйти от темы обсуждения и наградить модель похвалами. “Как будто 20-ти лет студентка”, – прокомментировала одна из поклонниц фото, намекая на прекрасную форму и стройную фигуру 40-летней Виктории Бони. К слову, за несколько часов публикация набрала более 35 тысяч “лайков”.