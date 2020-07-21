Молодой муж увез 49-летнюю Гришаеву на курорт и публично признался в любви

21.07.2020, 18:30, Разное

Супруг знаменитости Александр Нестеров посвятил ей

трогательную публикацию в соцсетях. Режиссер продемонстрировал свежее фото Нонны

Гришаевой. Избранницу он назвал самой любимой и дорогой.

“Вместе мы сила! Да

будет так всегда!” – отметил Нестеров.

День рождения Гришаева отмечает на курорте.

Супруг отвез Нонну в Сочи. Артистка отдыхает перед началом нового театрального

сезона.

Судя по снимку в соцсетях Гришаевой, Нестеров подарил ей

прогулку на яхте. В кадре артистка нежно обнимает мужа за плечи. Супруги

кажутся очень довольными. “Спасибо, любимый! Я счастлива”, – поблагодарила

возлюбленного звезда отечественных сериалов.

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Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) 21 Июл 2020 в 5:20 PDT

Напомним, Нонна Гришаева и Александр Нестеров стали мужем и

женой 14 лет назад. Через несколько месяцев после бракосочетания знаменитость родила избраннику сына Илью. Отпрыск четы в этом году окончил музыкальную школу.

Илья учился играть на саксофоне. По мнению поклонников актрисы, парень очень похож на своего отца.

Отметим, что Нонна на 12 лет старше Александра. Режиссер

стал вторым мужем артистки. От прошлых отношений у Нонны Гришаевой есть дочь Анастасия.

Наследнице звезды уже 24 года.

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Публикация от Нестеров Александр (@nesterov_aleksandr_official) 21 Июл 2020 в 12:25 PDT