 

Молодой муж увез 49-летнюю Гришаеву на курорт и публично признался в любви

21.07.2020, 18:30, Разное

Супруг знаменитости Александр Нестеров посвятил ей
трогательную публикацию в соцсетях. Режиссер продемонстрировал свежее фото Нонны
Гришаевой. Избранницу он назвал самой любимой и дорогой.

“Вместе мы сила! Да
будет так всегда!” – отметил Нестеров.

День рождения Гришаева отмечает на курорте.
Супруг отвез Нонну в Сочи. Артистка отдыхает перед началом нового театрального
сезона.

Судя по снимку в соцсетях Гришаевой, Нестеров подарил ей
прогулку на яхте. В кадре артистка нежно обнимает мужа за плечи. Супруги
кажутся очень довольными. “Спасибо, любимый! Я счастлива”, – поблагодарила
возлюбленного звезда отечественных сериалов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) 21 Июл 2020 в 5:20 PDT

Напомним, Нонна Гришаева и Александр Нестеров стали мужем и
женой 14 лет назад. Через несколько месяцев после бракосочетания знаменитость родила избраннику сына Илью. Отпрыск четы в этом году окончил музыкальную школу.
Илья учился играть на саксофоне. По мнению поклонников актрисы, парень очень похож на своего отца.

Отметим, что Нонна на 12 лет старше Александра. Режиссер
стал вторым мужем артистки. От прошлых отношений у Нонны Гришаевой есть дочь Анастасия.
Наследнице звезды уже 24 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Нестеров Александр (@nesterov_aleksandr_official) 21 Июл 2020 в 12:25 PDT





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Инфекционист высказался об опасности вспышки бубонной чумы в России

14.07 / Онкологи назвали ранние признаки рака кожи

20.06 / Собянин призвал сохранить режим удаленной работы в Москве еще на «месяц-другой»

09.05 / Oppo может разработать смартфон с физическими клавишами

19.07 / Стычки по привычке

08.06 / Экс-участник группы “Агата Кристи” разбился в аварии

17.07 / Отдых без границ: Алисия Викандер проводит отпуск с друзьями на Ибице

17.05 / Вам мат, господин Путин

17.05 / Мнение: Вовсю защищают “мамкиных нацистов”, которые Гитлера и Гиммлера повесили в “Бессмертный полк”

26.06 / Кристина Асмус прокомментировала расставание с Гариком Харламовым: “Решение о разводе моё”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска