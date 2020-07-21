Зеленский: Для реализации программы сотрудничества Швейцарии с Украиной выделено 108 млн швейцарских франков

21.07.2020, 18:22, Новости дня

В рамках реализации программы сотрудничества Швейцарии с Украиной на 2020–2023 годы выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров со своей швейцарской коллегой Симонеттой Соммаругой в Киеве, сообщает сайт Офиса президента.

По словам главы государства, подписанный сегодня документ положил начало программе сотрудничества Украины и Швейцарии.

“Бесспорно, Украине и Швейцарии интересно развивать дальнейшее партнерство и двустороннее сотрудничество… Мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня меморандум о партнерстве относительно двусторонних отношений”, – сказал Зеленский.

В свою очередь, Соммаруга подчеркнула необходимость углубления сотрудничества между двумя странами.

“Украина уже более 20 лет является одной из основных стран в международном сотрудничестве Швейцарии… Сейчас настало время развивать наши отношения. Мы должны использовать все, чего мы достигли, чтобы развивать наш потенциал в экономическом, политическом, научном и культурном плане”, – подчеркнула швейцарский лидер.

Соммаруга прибыла в Украину с государственным визитом по приглашению Зеленского и будет находиться в стране до 23 июля. Помимо проведения переговоров, главы двух стран планируют вместе посетить Донбасс.