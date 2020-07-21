 

Лавров оценил шансы на сохранение ядерной сделки с Ираном

21.07.2020, 18:16, Новости дня

Шансы на сохранение ядерной сделки с Ираном остаются, Москва и Тегеран прилагают все усилия для этого, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Мы уверены, что шансы для возвращения СВПД в устойчивое русло сохраняются. По крайней мере, мы, как и наши иранские друзья, делаем для этого максимально возможное. Видим, что с таких же позиций выступает Китайская Народная Республика, интерес к этому проявляют по- прежнему и остающиеся члены СВПД от Европы», – передает слова Лаврова ТАСС.

Ранее сообщалось, что главной темой встречи Лаврова и Зарифа станет ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

В июле Зариф говорил, что Иран шесть раз пытался запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке из-за невыполнения США и странами Европы своих обязательств по договору.





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