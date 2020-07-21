 

Шесть городов России начнут полеты по международным направлениям

21.07.2020, 18:09, Разное

На территории Российской Федерации частично возобновили международное авиасообщение. Полеты по зарубежным направлениям начнут в шести городах страны.
Как пишет «Политэксперт», инициатива возобновления полетов принадлежит Александру Нерадько, руководителю Росавиации. В СМИ уже появился список городов с открывшимися маршрутами за границу.

Так, вылет в указанных направлениях возможен, кроме столичных аэропортов, из воздушных гаваней Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска. Уже скоро Роспотребнадзор, Министерство иностранных дел Российской Федерации и Росавиация обсудят вместе возможность возобновления полетов.

По мнению ряда специалистов, такое решение в нынешней ситуации может все же негативно отразиться на авиакомпаниях, занимающихся чартерами. Ограничения, вызванные распространением коронавируса, необходимо соблюдать в масштабах всей страны, считают эксперты. Независимо от статуса аэропорта и наличия рейсов за границу, соблюдение правил карантина и санитарных норм должно касаться всех.





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