 

Латвия собралась лишать иностранцев ВНЖ за нарушение самоизоляции

21.07.2020, 18:08, Новости дня

Парламент Латвии утвердил поправки к закону, позволяющие аннулировать вид на жительство (ВНЖ), отказать в визе жителю третьей страны или применить штрафные санкции за нарушение самоизоляции в период пандемии COVID-19.

Данный законопроект поддержало большинство депутатов Сейма. Для вступления в силу, его должен утвердить президент республики, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее подчеркнул, что перед аннулированием ВНЖ человек будет иметь право дать пояснение, каждый случай будет рассмотрен и оценен индивидуально. Этим будет заниматься Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии.

Это будет применяться в том случае, если УДГМ получит от Инспекции здравоохранения, Госполиции или полиции самоуправления информацию о том, что иностранец нарушил условия карантина, самоизоляции или ограничения на скопление людей.

Сообщается о том, что нарушителей можно будет и штрафовать – на сумму до 2 тыс. евро.





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