Из-за таяния льдов в Арктике белые медведи начинают вымирать от голода

21.07.2020, 17:55, Новости дня

Глобальное потепление приводит к тому, что в Арктике тают льды и очень быстро разрушается среда обитания белых медведей, которые уже сейчас начинают умирать от голода. По данным учёных, в мире осталось всего около 25 тыс. полярных медведей. И если человечество не сможет значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, то это негативное влияние вскоре станет необратимым — и уже к концу этого века эти животные могут полностью исчезнуть, передаёт Euronews.

Из-за таяния ледового покрова в Арктике полярные медведи могут исчезнуть к концу текущего столетия. Уже сегодня хищники умирают от голода, так как естественная среда их обитания разрушается.

По оценкам учёных, если выбросы углекислого газа в атмосферу будут держаться на нынешнем уровне, то глобальное потепление приведет к необратимым последствиям для популяции белых медведей. Изменение климата в Арктике сегодня происходит в два раза быстрее, чем в других регионах планеты.

Полярные медведи могут провести около 200 дней без пищи. Но им становится всё сложнее добывать себе корм — они охотятся на арктических тюленей, обитающих во льдах.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change, отмечается, что если антропогенное воздействие на среду обитания хищников не прекратится, то даже достижение целей Парижского соглашения по климату не спасёт медведей от исчезновения.

Дата выхода в эфир 20 июля 2020 года.