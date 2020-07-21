Мэры в США воспротивились вводу федеральных сил на улицы своих городов

21.07.2020, 17:55, Новости дня

Главы нескольких крупных городов США выступили с резкой критикой Белого дома, который разрешил привлекать сотрудников федеральных правоохранительных органов для разгона демонстраций в Портленде. В письме генеральному прокурору и и.о. министра национальной безопасности региональные власти обвиняют Дональда Трампа в «злоупотреблении полномочиями» и требуют вывода «военизированных» сил, передаёт Business Insider.



Reuters

Мэры наиболее крупных городов США осудили решение Дональда Трампа ввести федеральные силы в Портленд. По их словам, президент «злоупотребляет должностными полномочиями» в личных политических интересах, пишет Business Insider.

Ранее два сенатора-демократа от Орегона обвинили действующую администрацию в применении «авторитарной тактики». Причиной послужили сообщения о том, что представители федеральных правоохранительных органов, которые перемещаются на технике без опознавательных знаков и не имеют отчётливо выраженной иерархии, хватают людей на улицах Портленда.

Город продолжают сотрясать бесконечные протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда. В задержании нескольких бунтовщиков некоторые видят отчаянную попытку президента переизбраться на платформе отстаивания правопорядка, отмечает издание.

Против развертывания сил выступили местные лидеры, в том числе губернатор штата Орегон Кейт Браун и мэр Портленда Тед Уилер. Накануне они направили письмо генеральному прокурору США Уильяму Барру и и.о. секретаря Министерства национальной безопасности Чаду Вольфу, в которым потребовали «немедленного вывода» федеральных правоохранителей.

«Убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвало национальное восстание и расплату. Миллионы присоединились к протестам и воспользовались своим конституционными правами», — говорится в послании, которое также подписали градоначальники Сиэтла, Атланты, Чикаго, Канзас-Сити и Вашингтона.

По их словам, большая часть протестов были мирными и были направлены на улучшения местных сообществ. Даже если протесты принимают насильственный характер, «это не оправдывает использование федеральных сил».

«Принятие единоличного решения о развертывании этих сил военизированного типа в наших городах совершенно несовместимо с нашей системой демократии и нашими основными ценностями», — подчёркивают мэры американских городов.

В интервью CNN мэр Портленда Уилер сказал, что использование федеральных сил «ведёт к росту насилия и вандализму». Но администрация Трампа грозит повторить эту практику в других городах, обращает внимание Business Insider.