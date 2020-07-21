 

Мэры в США воспротивились вводу федеральных сил на улицы своих городов

21.07.2020, 17:55, Новости дня

Главы нескольких крупных городов США выступили с резкой критикой Белого дома, который разрешил привлекать сотрудников федеральных правоохранительных органов для разгона демонстраций в Портленде. В письме генеральному прокурору и и.о. министра национальной безопасности региональные власти обвиняют Дональда Трампа в «злоупотреблении полномочиями» и требуют вывода «военизированных» сил, передаёт Business Insider.


Reuters

Мэры наиболее крупных городов США осудили решение Дональда Трампа ввести федеральные силы в Портленд. По их словам, президент «злоупотребляет должностными полномочиями» в личных политических интересах, пишет Business Insider.

Ранее два сенатора-демократа от Орегона обвинили действующую администрацию в применении «авторитарной тактики». Причиной послужили сообщения о том, что представители федеральных правоохранительных органов, которые перемещаются на технике без опознавательных знаков и не имеют отчётливо выраженной иерархии, хватают людей на улицах Портленда.

Город продолжают сотрясать бесконечные протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда. В задержании нескольких бунтовщиков некоторые видят отчаянную попытку президента переизбраться на платформе отстаивания правопорядка, отмечает издание.

Против развертывания сил выступили местные лидеры, в том числе губернатор штата Орегон Кейт Браун и мэр Портленда Тед Уилер. Накануне они направили письмо генеральному прокурору США Уильяму Барру и и.о. секретаря Министерства национальной безопасности Чаду Вольфу, в которым потребовали «немедленного вывода» федеральных правоохранителей.

«Убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвало национальное восстание и расплату. Миллионы присоединились к протестам и воспользовались своим конституционными правами», — говорится в послании, которое также подписали градоначальники Сиэтла, Атланты, Чикаго, Канзас-Сити и Вашингтона.

По их словам, большая часть протестов были мирными и были направлены на улучшения местных сообществ. Даже если протесты принимают насильственный характер, «это не оправдывает использование федеральных сил».

«Принятие единоличного решения о развертывании этих сил военизированного типа в наших городах совершенно несовместимо с нашей системой демократии и нашими основными ценностями», — подчёркивают мэры американских городов.

В интервью CNN мэр Портленда Уилер сказал, что использование федеральных сил «ведёт к росту насилия и вандализму». Но администрация Трампа грозит повторить эту практику в других городах, обращает внимание Business Insider.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / В Нидерландах заявили о поражении MH17 ракетой 9М38М1

13.07 / Ученые выяснили, что количество антител переболевших COVID-19 со временем уменьшается

18.06 / Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы

26.06 / Умер участник Парада Победы 1945 года

12.06 / Джонсон выступил в защиту памятника Черчиллю и других монументов

25.06 / Ла Лига. “Реал” обыграл “Мальорку” и продолжает лидировать

22.05 / Всекитайское собрание народных представителей: какие планы и будет ли Пекин выполнять договоренности с США?

26.06 / Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

13.05 / Xiaomi выпустит дешевый 5G-смартфон на базе MediaTek Dimensity 800

25.05 / UFC. Генри Сехудо подтвердил завершение карьеры и освободил титул

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска