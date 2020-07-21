Глава Пентагона намерен посетить Китай в этом году

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21.07.2020, 17:54, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер во вторник заявил, что надеется до конца года посетить Китай, чтобы обсудить сферы, представляющие взаимный интерес, хотя и осудил поведение Китая в Южно-Китайском море.

«До конца года я надеюсь впервые посетить КНР в качестве министра, чтобы расширить сотрудничество в областях, представляющих общий интерес, создать системы для кризисной коммуникации и укрепить наши намерения открыто конкурировать в международной системе», – сказал Эспер.

По его словам, Пентагон в последние полгода наблюдает усиление «плохого поведения» Китая. Он осудил Пекин за «регулярное нарушение прав других стран», проведение наступательных учений, имитирующие захват Тайваня, и действия в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Эспер также назвал компанию Huawei средством, которым Китай пользуется с целью достичь технологического доминирования.

Глава Пентагона также отметил, что не давал никаких распоряжений о выводе войск США из Южной Кореи, но что возглавляемое им ведомство в данный момент проводит оценку американского военного присутствия по всему миру, чтобы оптимизировать силы. «Я продолжаю стремиться к увеличению числа ротационных контингентов и развертыванию сил в театрах военных действий, поскольку это дает нам большую стратегическую гибкость в плане реагирования на вызовы по всему миру».





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