 

Ученые рассказали о повышенном риске заражения коронавирусом посредством мельчайших аэрозольных частиц

21.07.2020, 17:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого были проверены риски инфицирования коронавирусом посредством разных типов заражения. Выяснилось, что передача SARS-CoV-2 в виде мельчайших аэрозольных частиц является наиболее опасной по проникновению.
В процессе эксперимента ученые, представляющие Университет Небраски (США), использовали культуры лёгочных клеток, которые пытались заразить коронавирусом посредством разных способов. В итоге оказалось, что микроскопические аэрозольные частицы, которые проникают в воздух из бронхов заболевшего человека, насыщены наибольшим количеством жизнеспособной вирусной РНК. Сообщается, что именно эти компоненты в ходе испытаний заразили почти все культуры лёгких, на которые смогли попасть.

По мнению доцента Джошуа Сантрапии, одного из авторов исследования, результаты научной работы объясняют феномен быстрого распространения SARS-CoV-2 даже в условиях применения защитных систем фильтрации воздуха, применяемых в ряде медучреждений. Об этом пишет портал препринтов medRxiv.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Медики не советуют прибегать к методикам увеличения пениса

18.06 / ВОЗ снова остановила исследования гидроксихлорохина при COVID-19

10.07 / Россия на измене

17.05 / Мнение: В Стерлитамаке сносят незаконный памятник Колчаку

30.06 / Ведущий “Дома-2” Влад Кадони не скрывает новой влюбленности от поклонников

16.07 / Мнение: Как украинские террористы пытались подорвать аэродром в Джанкое

10.06 / Мнение: Опять про Америку, потому как уже надоело

16.05 / “Взял меня на поруки”: звезда эстрады раскрыла интимные подробности брака без любви

13.05 / Взлом будущего

14.06 / Знаменитый молодой актер умер при загадочных обстоятельствах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска