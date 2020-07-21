Ученые рассказали о повышенном риске заражения коронавирусом посредством мельчайших аэрозольных частиц

21.07.2020, 17:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого были проверены риски инфицирования коронавирусом посредством разных типов заражения. Выяснилось, что передача SARS-CoV-2 в виде мельчайших аэрозольных частиц является наиболее опасной по проникновению.

В процессе эксперимента ученые, представляющие Университет Небраски (США), использовали культуры лёгочных клеток, которые пытались заразить коронавирусом посредством разных способов. В итоге оказалось, что микроскопические аэрозольные частицы, которые проникают в воздух из бронхов заболевшего человека, насыщены наибольшим количеством жизнеспособной вирусной РНК. Сообщается, что именно эти компоненты в ходе испытаний заразили почти все культуры лёгких, на которые смогли попасть.

По мнению доцента Джошуа Сантрапии, одного из авторов исследования, результаты научной работы объясняют феномен быстрого распространения SARS-CoV-2 даже в условиях применения защитных систем фильтрации воздуха, применяемых в ряде медучреждений. Об этом пишет портал препринтов medRxiv.