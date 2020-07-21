Ученые выяснили, что все фазы сна являются полезными для учебы

21.07.2020, 17:53, Разное

В Университете Брауна исследователи выяснили, что для учебы являются полезными все фазы сна. Специалисты отметили, что для эффективности закрепления знаний важен полноценный отдых.

По словам профессора Юки Сасаки, сон является полезным для поддержания большинства процессов в уме и теле, но главной целью исследования было понять, насколько сон хорош. В рамках работы молодым людям следовало обучиться определению буквы и ориентации линий на текстурированном фоне во время двух разных заданий перед сном и после него. Между этими периодами эксперты проводили анализ мозговых волн студентов во время сна и одновременно занимались измерением уровня глутамата (возбуждающий нейротрансмиттер) и гамма-аминомасляной кислоты (ингибиторный нейротрансмиттер). Исследователи также проанализировали те же данные у людей, не участвовавших в обучении.

С помощью подобных измерений специалисты имеют возможность получать информацию о состоянии определенной зоны мозга. Так, когда одна из областей органа отличается высоким балансом возбуждения/торможения (E / I), нейроны создают новые связи. Это говорит о высокой степени пластичности данной зоны. При низком балансе E / I область мозга пребывает в состоянии стабилизации. Ученые выяснили, что стабилизация и пластичность могут происходить во время разных фаз сна.



В период медленного сна у участников наблюдалась повышенная пластичность. Такое изменение было характерно и для тех, кто не принимал участия в обучающих заданиях. Стадия “быстрого сна” нужна для того, чтобы получать преимущества от пластичности, проявляющейся в стадии медленного сна. Быстрая фаза сна подтвердила, что мозг участников подвергался стабилизации. Последний процесс был актуальным для обучающихся участников. Ученые отметили: для обучения важными являются и быстрая и медленная фазы, поэтому не стоит сокращать время отдыха.