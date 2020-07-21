Установлены причины затопления пермского отеля кипятком

21.07.2020, 17:53, Новости дня

Затопление отеля «Карамель» в Перми и гибель пяти постояльцев гостиницы произошли из-за коррозии трубопровода, сообщило Западно-Уральское управление Ростехнадзора.

«По результатам расследования установлено, что причиной аварии явился локальный коррозионный износ участка трубопровода вследствие старения антикоррозионного изоляционного покрытия, отслоения его от трубопровода, скопления влаги под изоляционной пленкой с утонением толщины основного металла трубопровода до критической величины с последующим разрывом», – сообщается на сайте ведомства.

Также в числе причин Ростехнадзор указал неисполнение работниками «Пермской сетевой компании» своих обязанностей. Эксперты «Уральского центра промышленной безопасности» халатно отнеслись к проведению экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали летом 2019 года. Круг ответственных должностных лиц предприятия, виновных в аварии, установлен.

Напомним, в ночь на 20 января в пермском мини-отеле «Карамель» произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение было затоплено, в результате погибли пять человек, в том числе ребенок, еще трое человек с ожогами были госпитализированы. Пострадали двое спасателей.

Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.