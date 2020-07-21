 

У семерых хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

21.07.2020, 17:53, Новости дня

Семь игроков российского хоккейного клуба ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Болезнь у спортсменов на данный момент проходит бессимптомно, они изолированы и находятся в контакте с медицинским штабом клуба.

После возвращения игроков из отпуска команда в полном составе сдает тесты на коронавирус каждую неделю.

Ранее во вторник сообщалось, что в омском хоккейном клубе «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.





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