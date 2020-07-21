Ветеран «Альфы» заявил о некомпетентности украинских спецслужб

21.07.2020, 17:53, Новости дня

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты Сергей Гончаров заявил, что в ситуации с захватом заложников в украинском Луцке спецслужбы повели себя некомпетентно.

Он заявил, что «никто не хочет брать на себя ответственность» в этой ситуации, информирует радиостанция «Говорит Москва».

«(Глава МВД Украины) Аваков думал, что он будет героем, переговорит, преступник всех выпустит, и Авакова будут качать на руках. Это не так. Отсюда такие затянувшиеся переговоры, потому что никто не представляет, что делать дальше. Никто не знает, чем он вооружен, есть ли взрывное устройство. Поэтому тупиковая ситуация, которая и дальше будет вести к затяжке времени. Никаких действий, которые были бы адекватны в этой ситуации, я не вижу. Переговорщик должен войти в контакт, должны найти родственников или людей, которые к этому неадекватному преступнику близки, подключить их. Это действия, которые уже стандартны», – сообщил Гончаров.

Он подчеркнул, что действия в подобных ситуациях должны отрабатываться еще при подготовке спецназа.

«Если брать ту подготовку, которую проходили в подразделении «Альфа» во времена Советского Союза, да и сейчас, то, конечно, захваты заложников, самолетов, автобусов, железнодорожных вагонов – все это отрабатывается. Но на сегодняшний момент подготовка спецназа Украины отстает от того, что было раньше, когда в Киеве была группа «Альфа», сильная. Я не вижу какой-то серьезной подготовки к этим мероприятиям», – сказал Гончаров.

По его словам, при захвате заложников должен быть серьезный переговорщик, определяющий в общении с преступником его адекватность и реальность того, что он объявляет. Переговорщик должен понять, как чувствуют себя заложники, в каком они состоянии и есть ли возможность в ходе переговоров освободить хоть кого-то.

«Пока идет такой накат, не знаю, чем это закончится. Но если преступник неадекватен, спецслужбам Украины надо предпринимать серьезные действия», – сказал он.

Ранее глава МВД Украины сообщил, что сотрудники украинской полиции наладили контакт с террористом, который захватил в Луцке в заложники автобус с пассажирами. При этом злоумышленник отказывается передавать заложникам воду и еду.

Позже выяснилась личность луцкого террориста.