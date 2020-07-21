Новый конфликт: почему Микки Рурк называет Роберта Де Ниро “сопляком и плаксой”

21.07.2020, 17:50, Разное

На карантине (а в США во многих штатах вновь введен режим самоизоляции) многие ударяются в воспоминания. И далеко не всегда эти воспоминания приятные. Так, актер Микки Рурк решил припомнить старый конфликт, который разгорелся у него с коллегой Робертом Де Ниро на съемках картины “Сердце ангела”. В триллере Алана Паркера 1987 года они впервые встретились на одной площадке – и больше не работали вместе и не общались. По словам Рурка, этот разлад даже помешал ему сняться в “Ирландце” Мартина Скорсезе, где одну из главных ролей играет Де Ниро.

Поводом для того, чтобы припомнить старые обиды, стало недавнее интервью Роберта – по словам Микки, актер в каком-то из интервью назвал его “лжецом”. Стерпеть такие обвинения молча Рурк не смог – и “разразился” гневной публикацией в Instagram:

Эй, Роберт Де Ниро, я с тобой разговариваю, ты чертов сопляк! Один мой приятель только что сказал мне, что ты несколько месяцев назад сказал про меня одной газете “Микки Рурк лжец и постоянно придумывает всякое дерьмо”. Послушай меня, крутой парень с экрана, ты первый парень, который когда-либо назвал меня лжецом, да еще и разместил это в газете…. Я скажу тебе вот что: когда я в следующий раз увижу тебя, то, клянусь Богом, моей бабушкой, братом и всеми моими собаками, что я постараюсь максимально унизить тебя.

Микки Рурк

Роберт Де НироУвидевшие эту публикацию фолловеры также вспомнили, что осенью Микки уже упоминал о том, что из-за Де Ниро не смог сняться в фильме “Ирландец”. В интервью на итальянском ТВ он сказал:

Великий режиссер Мартин Скорсезе хотел встретиться со мной, но кастинг-директор рассказал моему агенту, что Де Ниро отказался со мной работать.

В ответ на это представитель Де Ниро тогда заявил:

Продюсеры “Ирландца” утверждают, что Микки Рурка никогда не приглашали на роль в этом фильме и его кандидатуру вообще не рассматривали.

Ранее Рурк также рассказывал, что считал Роберта своим кумиром – до судьбоносной встречи на площадке “Сердца ангела”. На съемках, по словам Микки, Де Ниро предложил им вообще не общаться, и все восхищение Рурка сошло на нет. Примечательно, что режиссер фильма Алан Паркер говорил, что именно Микки был настоящим кошмаром на площадке, грубил съемочной группе и постоянно был не в себе.

Микки Рурк и Роберт Де Ниро в фильме “Сердце ангела” Микки Рурк

Пока что агент Роберта в ответ на новые обвинения не высказался. А сама Микки Рурк, в лучших традициях интернета, удалил спорную публикацию. Правда, она уже успела разлететься по сети.