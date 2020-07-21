Греция повысила боеготовность вооруженных сил из-за планов Турции

21.07.2020, 17:48, Новости дня

Греция привела в повышенную готовность свои вооруженные силы из-за планов Турции по исследованиях неподалеку от острова Кастелоризо, пишут СМИ.

Гидрографическая служба Антальи сообщила об исследованиях к югу и к востоку от Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. Анкара завила, что в этом районе будет работать исследовательское судно Oruc Reis, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Катимерини».

В связи с этим вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране, утверждает издание.

Также была замечена повышенная активность на турецкой военно-морской базе Аксаз, это вызвало тревогу в Афинах.

Глава генштаба нацобороны Греции Константинос Флорос вернулся в Афины с Кипра, куда приехал накануне.

«Афины готовы к разгоранию общего кризиса в Восточном Средиземноморье в период до начала осени, так как в последнее время появляются признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить развитие событий в регионе. Возможное повышение турецкой активности будет направлено либо на предотвращение соглашения о демаркации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между Грецией и Египтом, либо на ускорение развития событий перед выборами в США и пока европейцы работают в летних темпах», – отмечает газета.

Кастелоризо – самый удаленный остров Греции. Он оказался в центре споров между Грецией и Турцией о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны.

В конце июня глава греческого генштаба заявлял о готовности «сжигать» всех, кто вторгнется в страну.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос сообщал, что Греция для защиты своих суверенных прав готова ко всему, в том числе к военным действиям против Турции.

Политолог Станислав Ткаченко в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснял, что отношения Греции и Турции – это «мина замедленного действия под фундаментом НАТО».