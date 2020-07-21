Луцкий террорист бросает из автобуса взрывпакеты

21.07.2020, 17:48, Новости дня

Захвативший автобус в Луцке бросает взрывпакеты, в которых нет поражающих элементов, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«Это что-то по типу взрывных пакетов, неосколочные взрывные устройства», – передает его слова РИА «Новости».

Геращенко подтвердил, что захвативший заложников выбрасывает из окон автобуса взрывпакеты. По его словам, в автобусе есть беременные.

Кроме того, сообщил Геращенко, захват заложников был спланирован заранее.

«Мы видим, что он давно к этому готовился, этот человек также написал книгу «Философия преступника», которую пять лет назад опубликовал в интернете. Поэтому важно проводить с ним переговоры, убеждая в необходимости сдаться и освободить заложников», – сказал замминистра.

По его словам, террорист не разрешает передать людям воду и еду. Он угрожает взорвать автобус, если кто-то к нему приблизится.

«На сегодняшний момент нас очень беспокоит тот факт, что начиная с 9.00 он не дает заложникам передать воду, пищу, не дает им возможности отлучиться по естественной надобности. Он заявляет в переговорах, что взорвет автобус, если кто-то подойдет близко», – сказал Геращенко.

Он сообщил, что переговоры со злоумышленником продолжаются.

«Мы делаем в первую очередь ставку на переговоры. Важно путем переговоров добиться, чтобы правонарушитель, захвативший заложников, всех отпустил и сдался сам. Поэтому мы уверены, что переговоры должны дать результат», – отметил замглавы МВД.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что найденная у станции киевского метро «Минская» во вторник взрывчатка и захват заложников в Луцке не связаны между собой.

«У нас каждый день находят где-то взрывчатку и какое-то оружие. Это не имеет отношения к этому», – сообщил Аваков.

До этого он сообщил, что сотрудники украинской полиции наладили контакт с террористом, который захватил в Луцке в заложники автобус с пассажирами.

Напомним, что в Луцке мужчина захватил заложников в автобусе. Позже выяснилась личность луцкого террориста. Кроме того, сообщалось, что в Луцке обстреляли здание полиции, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков проводит совещание. Оно находится недалеко от места, где захватили заложников.