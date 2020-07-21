Скандалы: «РЖД» отметили…ECOпремией

21.07.2020, 17:46, Разное

Несмотря на многочисленные жалобы пассажиров, компания получила премию ECO BEST AWARDS за «экологичность» при бортовом обслуживании на поездах «Сапсан»

Не секрет, что в мире железнодорожный транспорт давно признан наиболее экологичным видом передвижения. Он практически не загрязняет воздух и окружающие локации. В России железные дороги обеспечивают существенную долю перевозок –около 86% грузов и 85% пассажиров.Кроме того, холдинг «РЖД» активно продвигает проекты в сфере экологии и ресурсосбережения. Один из них и стал лауреатом премии ECO BEST AWARDS.

Экспертное жюри высоко оценило экотренды, поддерживающиеся на борту «Сапсана». Так, с 2019 года происходит раздельный сбор мусора с обязательной сортировкой пластика от остальных отходов. Для этого в составах оборудованы специальные контейнеры, также по вагону курсируют проводники с экотележками для раздельного сбора мусора. После завершения маршрута сотрудники клининговых компаний продолжают соблюдать стандарты сбора ТБО.

Одноразовая посуда иупаковочные материалы, используемые в «Сапсанах», экобезопасные и биоразлагаемые. Все произведено из растительных компонентов на основе крахмала кукурузы и других экоматериалов, способных полностью разлагаться в почве, превращаясь в органические удобрения.

Однако организаторам престижной премии стоило бы ознакомиться не только с представленными на конкурс материалами, но и с отзывами клиентов «РЖД». Многие пассажиры разочарованы оказываемыми бортовыми услугами в «Сапсанах». В частности, людей беспокоит безопасность в вагонах, в том числе теснота, а также низкое качество питания, как пишут на форумах некоторые пассажиры, «годного больше для тележек раздельного сбора отходов, чем для употребления».

«На «Сапсане» несколько часов ехать не сказать чтобы очень удобно, к тому же тесновато как-то, слишком близко соседние сиденья находятся друг к другу, – пишет Рита. –И кофе я еще брала, вкус как у растворимого из пакетика». Вот еще одно мнение: «В вагоне-ресторане полнейшая антисанитария. Столы заляпанные, повара без перчаток. Недавно прочитала новость, что РЖД снова открывают буфеты в поездах, и ужаснулась. Сейчас же пандемия! Они и так-то работали с нарушением всех норм и не думаю, что сейчас будут соблюдать все предписанные правила».

«Очень возмущает качество сервиса и блюд в буфете. Мало того, что попустительствуют пребыванию в поезде лица в состоянии сильного опьянения, и отпускают ему алкоголь еще. Так эти, с позволения сказать, блюда – обдираловка и мусор. Дорого и несъедобно, кто готовит этот суррогат?» – поделилась путешественница Тамила.

Народную антипремию за бортовой сервис и питание на данных скоростных поездах следует выдать компании ООО «ЕСП-сервис»,которая уже десять лет неизменно обеспечивает пассажиров сомнительной едой. Отметим, что компания входит в холдинг RBE Group.