Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии

21.07.2020, 17:30, Новости дня

Турция намерена держать свои войска в Сирии до того момента, пока сирийский народ не обретет свободу и мир, сообщил турецкий лидер Таийп Эрдоган.

«Мы продолжим оставаться в этой стране, пока народ нашей братской соседней Сирии не обретет свободу и мир. Сейчас они проводят в Сирии так называемые выборы. Могут ли проходить такие выборы? Где те страны, которые бы говорили о демократии?» – цитирует Эрдогана ТАСС.

Он также прокомментировал парламентские выборы, которые прошли в Сирии.

«Турция была вынуждена заступиться за притесненных и выразить протест в связи с происходящим», – сказал Эрдоган.

Напомним, в Сирии состоялось голосование на выборах депутатов Народного совета. Борьбу за 250 парламентских мест вели 1 тыс. 656 кандидатов, из которых было 200 женщин.