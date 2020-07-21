 

Абхазия продлила срок закрытия границы с Россией

21.07.2020, 17:30, Новости дня

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому в связи с коронавирусом продлены ограничения по пересечению границ республики с Россией.

«Ограничить до 28 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки», – передает ТАСС текст распоряжения президента Абхазии.

Ранее Бжания сообщал, что Абхазия откроет границы для организованных групп россиян с 15 июля. С 1 августа планировалось разрешить въезд самостоятельных туристов из России.

Напомним, что с 8 апреля Абхазия закрыла границы с Россией.

На 21 июля в Абхазии зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом.





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