Абхазия продлила срок закрытия границы с Россией
21.07.2020, 17:30, Новости дня
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому в связи с коронавирусом продлены ограничения по пересечению границ республики с Россией.
«Ограничить до 28 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки», – передает ТАСС текст распоряжения президента Абхазии.
Ранее Бжания сообщал, что Абхазия откроет границы для организованных групп россиян с 15 июля. С 1 августа планировалось разрешить въезд самостоятельных туристов из России.
Напомним, что с 8 апреля Абхазия закрыла границы с Россией.
На 21 июля в Абхазии зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом.
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