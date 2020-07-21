 

В США собрались вводить санкции против атакующих исследования о коронавирусе хакеров

21.07.2020, 17:30, Новости дня

Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти представил законопроект, который предусматривает санкции против иностранных хакеров, якобы намеревающихся получить данные об американских разработках вакцины от коронавируса.

«Мы отказываемся допускать, чтобы наши инновации использовались Китаем, Россией или другими хакерами. Мы намерены предотвратить попадание лекарства в плохие руки, чтобы никто не мог использовать его в качестве рычага в своих злонамеренных целях», – передает его слова ТАСС.

Законопроект Defend COVID Research from Hackers Act предусматривает введение санкций «в отношении иностранцев, которые угрожают национальной безопасности, внешней политике, здоровью населения, экономической устойчивости и финансовой стабильности США».

В тексте документа РФ или Китай не упоминаются.

На прошлой неделе Маккарти пообещал представить законопроект об ответственности «российских хакеров», якобы занимающихся сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа.

Перед этим Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в разных странах. В Кремле подчеркнули, что РФ не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии.





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