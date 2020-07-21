Ученые рассказали о предотвращающем диабет продукте

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21.07.2020, 17:30, Разное

Объединенный коллектив зарубежных ученых провел исследование, в ходе которого было проведено изучение воздействия корицы на организм человека. Выяснилось, что данный продукт способен улучшить контроль сахара в крови людей в предиабетическом состоянии и, возможно, в перспективе замедлить его развитие до диабета второго типа.
Исследование было проведено учеными, представляющими три научные организации – Диабетический центр Джослина (Бостон, США), Региональный медицинский центр (Ландштуль, Германия) и Университет Кёнг-Хи (Сеул, Южная Корея). Полсотни участников эксперимента, у которых имелась предрасположенность к диабету, разделили на две группы. В течение трех месяцев исследуемые каждой из групп получали капсулы дозировкой по 500 миллиграммов, причем одной подгруппе давалась корица, а второй – плацебо. По истечении 12 недель были проведены клинические испытания, которые продемонстрировали: добавки с корицей имеют свойство снижать уровень глюкозы в крови натощак. Также указанный продукт способствует улучшению реакции организма на употребление пищи, содержащей углеводы, сглаживая таким образом факторы предиабета. Примечательно, что препарат с корицей не вызвал у участников аллергических реакций и других негативных побочных эффектов.

Как заявил доктор медицинских наук Джулио Ромео, один из руководителей научной группы, положительный результат эксперимента дает основания для продолжения исследования. Специалисты, в частности, планируют подтвердить свою гипотезу о влиянии корицы на снижение риска развития диабета второго типа с течением времени. Об этом пишет Journal of the Endocrine Society.





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