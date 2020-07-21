 

Почти треть украинцев считают, что нынешний состав Верховной Рады более эффективный, чем предыдущий

21.07.2020, 17:19, Новости дня

30% украинцев считают, что нынешний состав Верховной Рады более эффективный, чем предыдущий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 21 июля.

В то же время четверть граждан придерживаются противоположного мнения и считают, что предыдущий парламент работал эффективнее.

При этом почти половина опрошенных придерживаются мнения, что между двумя созывами Верховной Рады нет особой разницы.

Лучше оценивают эффективность работы парламента этого созыва молодежь и избиратели “Слуги народа”. Хуже всего – избиратели “Европейской солидарности”, большинство из которых считают предыдущий парламент более эффективным.

Опрос Социологической группы “Рейтинг” проводился 16–17 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего социологи опросили 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составила не более 2,2%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

“Слуга народа” сформировала в парламенте монобольшинство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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