В Израиле назвали число евреев во всем мире

21.07.2020, 17:16, Новости дня

Число евреев по всему миру достигло 14,4 млн человек, сообщила израильский министр по делам диаспоры Омер Янкелевич, выступая перед комитетом кнессета (парламента Израиля) по интеграции и иммиграции.

По словам Янкелевич, большинство евреев (6,74 млн) проживают в Израиле, еще 6,09 млн – в Северной Америке, 1,07 млн – в Европе, передает Deutsche Welle.

Многочисленные группы представлены в Южной Америке (324 тыс.), Азии (300 тыс., за исключением Израиля), Австралии и Новой Зеландии (120 тыс.) и в Африке (74. тыс).

Янкелевич отметила, что необходимо работать над укреплением общин в рамках диаспоры, так как в данный момент, по ее словам, 80% представителей не имеют тесной привязки к еврейской идентичности.