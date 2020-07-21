Отец Децла раскрыл неизвестные подробности гибели Игоря Талькова

21.07.2020, 17:09, Разное

Прошло почти 30 лет со дня смерти советского и российского рок-музыканта Игоря Талькова. Отец Децла Александр Толмацкий раскрыл некоторые неизвестные ранее подробности гибели певца.

Как пишет «Нью-информ», отец известного российского рэпера считает, что конфликт был вызван некорректным поведением самого Талькова. Толмацкий уверен, что охранник певицы Азизы Игорь Малахов, который обвиняется в убийстве артиста, был спровоцирован рок-музыкантом.

Кроме того, виновны в смерти Талькова и сотрудники его охраны. Убийство произошло после того, как Малахов попытался поговорить с рокером «по-мужски». Вместо откровенной беседы Тальков в грубой форме отказался общаться с охраной Азизы. После этого ситуация крайне обострилась, что и закончилось роковым выстрелом в музыканта.

От полученного ранения Игорь Тальков скончался. Стоит отметить, что долгое время история была крайне запутанной, в смерти артиста открыто винили певицу из Узбекистана Азизу. Сам же Игорь Малахов после совершения преступления в петербуржском ДС «Юбилейном» много лет скрывался от правосудия.