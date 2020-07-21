Стало известно новое место работы уволившегося с Первого канала Шепелева

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21.07.2020, 17:08, Новости дня

Дмитрий Шепелев станет ведущим нового семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ, сообщили в пресс-службе телекомпании.

«Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата – развлекательный проект «Ты как я» Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как отметили в телекомпании, Шепелев впервые будет сотрудничать с ТНТ.

«Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения», – прокомментировал назначение ведущий.

Напомним, 18 февраля стало известно, что Шепелев больше не работает на Первом канале. Сообщалось, что ведущего «подвели нервы».





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