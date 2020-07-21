Цена на серебро выросла до четырехлетнего максимума

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21.07.2020, 17:08, Новости дня

Цена на серебро показала максимальный за четыре года показатель в ходе торгов в Нью-Йорке в понедельник, стоимость драгметалла продолжает повышаться.

Сентябрьские фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16.35 по Москве выросли на 5,6%, до 21,325 долларов за унцию, передает «Интерфакс».

Также на биржах выросли показатели у золота.

7 июля в ходе торгов на бирже Comex цена на золото выросла на 1% к отметке закрытия предыдущей сессии, до 1810,8 доллара за тройскую унцию. В последний раз стоимость золота находилась выше этой отметки в ноябре 2011 года.

Доходы РФ от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж.





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