 

Армения отметила роль РФ в разрядке ситуации на границе с Азербайджаном

21.07.2020, 17:08, Новости дня

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отметил важную роль РФ в разрядке ситуации на границе с Азербайджаном.

В интервью France 24 он отметил, что Ереван вел интенсивную работу с партнерами – в том числе со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию в составе Франции, США и России, передает РИА «Новости».

«На данный момент нам удалось разрядить ситуацию. В четверг нам удалось восстановить режим прекращения огня благодаря привлечению сопредседателей, российскому сопредседательству, в тесной координации с другими партнерами: Францией и США. Однако ситуация нестабильна», – сообщил Мнацаканян.

Он добавил, что нестабильность на границе сохраняется, и цель Еревана – убедиться, что режим прекращения огня надежным образом восстановлен. Также он сообщил о необходимости «предпринять особые меры по укреплению режима прекращения огня и исключить угрозы спокойствию вдоль границы и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом».

«Это является для нас важным приоритетом», – сказал Мнацаканян.

Министр заявил, что Азербайджан хотел «проверить готовность и обороноспособность Армении за пределами Нагорного Карабаха». Произошедшее он назвал «крайне опасным поворотом».

Кроме того, он выразил уверенность, что встречи лидеров Армении и Азербайджана в дальнейшем будут организованы. Однако, по его словам, встречи должны быть тщательно подготовлены, чтобы удавалось создать прочную основу для прогресса.

«Итак, министры иностранных дел непосредственным образом вовлечены и в переговоры, и в подготовку рабочей повестки для лидеров. Мы будем продолжать работать самым серьезным образом для достижения прогресса в переговорах. Таким образом, встреча лидеров будет возможной, когда мы подготовим хорошие основания для этой встречи – для того чтобы добиться прогресса в переговорах», – сказал пресс-служба слова министра.

Формат минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию он назвал очень эффективным.

«Это очень прочная основа, очень прочная платформа, на которой все три страны – Россия, Франция и Соединенные Штаты – работали очень активно, и это было единое хорошее действие со стороны трех стран. Они продолжают вносить очень важный вклад в мирный процесс. Я считаю, что это очень позитивная роль, и мы не видим никаких причин, по которым она должна измениться», – сказал Мнацаканян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел рабочий завтрак с послами Азербайджана и Армении в Москве Поладом Бюльбюль Оглы и Варданом Тоганяном, обсудив обострение конфликта на границе.

В Азербайджане отмечали, что по всей линии фронта сохраняется напряженная ситуация.

Ситуация обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом конфликте двух стран.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Синод Православной церкви Молдовы предупредил, что с помощью “вакцин от COVID-19 в организм людей могут быть введены микрочипы”

18.05 / Мишустин сказал, когда можно будет снять ограничения для пожилых

23.05 / Назван мотив убийства семерых бойцов нацгвардии Украины под Житомиром

13.06 / Названы продукты, которые вызывают воспаление печени

19.06 / Георгий Габуния: «Путин и Кадыров считают меня личным врагом»

01.06 / GT – «прекрасное зрелище» — китайцы припомнили Вашингтону его слова о протестах

19.07 / КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме. Боевики осуществляют пропуск по спискам

10.06 / В Крыму ответили на заявления Зеленского

18.06 / Скандал в Бузулуке: баннер с благодарностью врачам разместили у городского кладбища

19.05 / “Не имеют ничего общего с реальностью”. Партия Порошенко отреагировала на публикацию записи якобы его разговора с Байденом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска