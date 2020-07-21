Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

21.07.2020, 16:53, Новости дня

Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным,сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ (ФЦ «Агроэкспорт») Дмитрий Краснов. РФ стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, подчеркнул он.

«Прошлый год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий – он составил практически 1,4 млрд долларов, причем РФ стала ведущим поставщиком шоколада в Китай. Сегодня отрасль представлена большим количеством компаний, сильно диверсифицирована, и с точки зрения размера компаний, и с точки зрения ассортимента и видов продукции. Именно это определяет высокий потенциал в том числе для развития экспорта», – передает РИА «Новости» его слова.

Как сообщил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Сергей Носенко, объемы производства кондитерских изделий в РФ уже достигли 4 млн тонн, но при этом внутреннее потребление находится в пределах 3,3 млн тонн.

«Внутренний рынок исчерпан. Мы должны переходить на пути освоения потенциала смежных рынков, в том числе азиатских, арабских, а также европейских», – добавил он.

Россия в течение последних двух лет является основным поставщиком в КНР шоколада и шоколадных кондитерских изделий: так, при общем объеме импорта КНР в 2019 году шоколадных кондитерских изделий на 438 млн долларов и 101 тыс. тонн поставки из РФ составили 112,6 млн долларов и 49 тыс. тонн, при этом в их структуре лидирует номенклатурная подкатегория «прочий шоколад и прочие пищевые продукты», говорится в материалах ФЦ «Агроэкспорт».

«Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе среднедушевое потребление шоколада в Китае подвергнется изменениям – с 0,16 кг на человека (показатель 2010 года) до 0,18 и 0,17 кг на человека (показатель 2019 и 2023 года соответственно)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при абсолютных цифрах потребление сахаристых кондитерских изделий в Китае показывает снижение, при этом в денежном выражении рынок растет. Это означает, что китайские потребители переключаются на продукцию более дорогого, премиального сегмента.

Наибольшей популярностью в Китае пользуются российские «фиолетовые» конфеты, о которых неоднократно писали в местных СМИ. Речь идет о грильяжных конфетах с миндалем «Крокант», восторженные отзывы о которых публикуют китайские интернет-пользователи в социальных сетях.

Отметим, что конфеты – не единственная сладость из России, популярная в Китае. Также, например, там высоко ценится российское мороженое.