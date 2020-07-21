Госдума одобрила законопроект об удаленке

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21.07.2020, 16:53, Новости дня

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Проект внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

Законопроект предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы, передает РИА «Новости».

Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое – дистанционная (удаленная) работа, второе – временная дистанционная (удаленная) работа и третье – комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Проектом также предлагается отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП). По мнению авторов, сегодня стоимость и порядок оформления такой ЭЦП ограничивает распространение дистанционной работы.

Кроме того, проектом предложено исключить из раздела ТК РФ по дистанционной работе ряд избыточных и уже устаревших норм, а также норм, не являющихся предметом трудового законодательства.

Предложено также исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе и упорядочить ряд норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника.

А также предусматривается право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть «офлайн».

Напомним, уже к середине апреля число полностью перешедших на работу из дома россиян выросло в пять раз, с 3 до 14% работников, а к концу июня, по словам премьера Михаила Мишустина, уже в 30 раз. 





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