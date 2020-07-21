 

Что произошло за ночь 21 июля

21.07.2020, 16:52, Разное

Коротко.

  • Два хабаровских депутата объявили о выходе из ЛДПР после назначения врио губернатора. Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат гордумы Хабаровска Александр Каян выступили в поддержку отстраненного от должности губернатора Сергея Фургала и против назначения на пост врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

  • В Минобороны сообщили о готовности российской вакцины от коронавируса. В министерстве отметили, что на момент выписки все добровольцы, принимавшие участие в клинических испытаниях, чувствовали себя нормально. Теперь препарат должен пройти государствуенную регистрацию.

  • Британские депутаты заподозрили Москву в попытках повлиять на референдум в Шотландии в 2014 году. По данным The Telegraph, в докладе парламентариев говорится о «заслуживающем доверия комментарии из открытых источников» о попытке РФ вмешаться в голосование. Документ называет предполагаемую попытку «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы».

  • В Брюсселе завершился четвертый день саммита ЕС. По его итогам 27 стран Евросоюза достигли соглашения по плану восстановления экономики от вызванного COVID-19 кризиса, а также по бюджету ЕС в 2021-2027 годы. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это событие историческим для Европы.

    • Источник: Новая газета





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