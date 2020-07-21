Глава Азербайджана оценил необходимость мобилизации

21.07.2020, 16:48, Новости дня

На данный момент Азербайджан не нуждается в мобилизации граждан для военных действий, сообщил президент республики Ильхам Алиев.

«Менее чем за неделю заявления подали почти 50 тыс. граждан Азербайджана, большинство из них – молодежь. Я благодарен им. Они готовы умереть за Карабах. Я благодарен их родителям за воспитание таких детей. Сегодня азербайджанская армия полностью укомплектована, пока нет необходимости в мобилизации. Но если понадобится, то мы и на это пойдем», – сообщил Алиев по азербайджанскому телевидению, передает РИА «Новости».

Алиев добавил, что мировое сообщество и многие международные организации поддержали Азербайджан в последних боях с Арменией.

«Первую поддержку мы получили из братской Турции. Мой брат – турецкий президент заявил, что Турция и Азербайджана всегда будет вместе, я хочу поблагодарить его за позицию», – сообщил азербайджанский лидер.

Ранее в Азербайджане заявляли, что по всей линии фронта сохраняется напряженная ситуация.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.