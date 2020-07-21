С первого удара: форвард сборной Англии Гарри Кейн оригинально рассекретил пол будущего ребенка

21.07.2020, 16:42, Разное

Форвард сборной Англии Гарри Кейн и его жена Кэти Гудленд из года в год предоставляют своей семье и поклонникам поводы для радости: так, в 2017 году они объявили о помолвке, в 2018-м у них родилась вторая дочь, в 2019-м – пара сыграла свадьбу, а в этом – самом непредсказуемом 2020-м – было объявлено, что супруги ждут третьего ребенка. На днях Гарри и Кэти устроили целое мероприятие для того, чтобы вместе с родными и близкими друзьями узнать пол будущего малыша. Подошла к этому шагу пара со всей ответственностью и оригинальностью.

Гарри Кейн с женой и дочерьми

На футбольном поле Гарри установил камеры и большой экран, на котором мог видеть счастливые лица своих близких, наблюдавших за происходящим при помощи Zoom. На воротах они с Кэти придумали повесить так называемую пиньяту в виде футбольного мяча, в которую Гарри должен был попасть самым настоящим мячом. Камеры засняли этот волнительный момент, как спортсмен устанавливает мяч на выбранное место перед воротами, сосредотачивается и отправляет мяч точно в цель – пиньяту, из которой вырывается дым голубого цвета. “Это мальчик”, – кричит на видео Гарри и убегает по направлению к жене.

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Публикация от Harry Kane (@harrykane)20 Июл 2020 в 6:00 PDT

Напомним, капитан сборной Англии познакомился со своей возлюбленной Кэти в детстве – они оба учились в футбольной академии Chingford Foundation School. Спустя долгие годы юношеского романа пара решила перевести отношения на новый уровень. У них родилась дочь Ива, а в 2017 году Гари сделал Кэти предложение на Багамах. Свадьбу пара сыграла в 2019-м.

Свадьба Гарри Кейна

Гарри Кейн с будущей супругой Кэти Гудленд и звездой футбола Дэвидом Бекхэмом во время учебы в спортивной академии, 2005 год