Скандалы: «Мне бы кипятильник и расческу»

21.07.2020, 16:40, Разное

Арестованный Сергей Фургал, узнав о назначении Дегтярева, рассказал анекдот

Наш обозреватель стала свидетельницей первой реакции экс-губернатора Сергея Фургала на новости о происходящем в Хабаровском крае — у него наконец-то появился доступ к телевизору. Поведение Фургала изменилось. Но он убеждает себя не отчаиваться — даже рассказал анекдот в тему про гостиницу на поляне. Во время ремонта в следственном изоляторе «Лефортово» в одной из вентиляционных шахт нашли лапоть. Он в отличном состоянии, хотя лежит здесь, скорее всего, с царских времён (на месте СИЗО была гауптвахта, и провинившимся военным выдавали тюремную робу, в том числе плетеные лапти). Застрявший лапоть был той самой причиной, по которой много-много лет воздух в одном крыле «Лефортово» плохо проходил через систему вентиляции.

Время, кажется, порой в «Лефортово» останавливается и для отдельных заключенных. Вот арестованный экс-губернатор Хабаровского края Фургал расчесывается, как мужики в старину — пятерней. Расчески у него нет.

Фургал, как всегда, выглядит спокойным. Но что-то в нем изменилось. Было видно, что ему не просто, хоть он это и скрывает. Как выяснится, за несколько минут до нашей встречи он увидел новости по телевизору (а все они рассказывали про назначение врио губернатора в Хабаровском крае). «Жизнь надо воспринимать как она есть. Отчаяние – грех», — скажет он потом.

Но сначала разговор пошел о новой камере.

— «Переехал» с первого этажа на четвертый, — говорит Фургал.

— Почему? Карантин-то еще не закончился у вас.

— На первом этаже не ловила антенна (ее передали, но толку никакого). То ли стены там более толстые, то ли еще что.

-То есть теперь вас можно поздравить с работающим телевизором?

— Телевизор за несколько минут до вашей встречи включил. Новости про себя не буду смотреть, все могу предсказать заранее.

— Вы расстроились? (Задаю вопрос, потому что почувствовала это по интонации и увидела по глазам губернатора).

— Что толку расстраиваться? Разве это как-то поменяет суть?

— А газеты вам приносят?

— Да, читаю. Свежие. Принесли и «МК». Надо понимать, что происходит в мире, в стране.

— Деньги вам на счет пришли, чтобы вы могли купить себе что-то в тюремном ларьке и отбивать телеграммы домой?

— Пришли. Только одна сумма была от знакомого, а все остальное — от неизвестных мне людей. Они присылали по 200, 300 и 500 рублей. Всего таким образом получил 27 тысяч. Я очень благодарен за поддержку.

— А посылки и передачи?

— Получил четыре посылки от родных, но там какие-то бестолковые вещи типа губки для посуды. А покушать забыли положить (смеется). Из продуктов только две пачки печенья и две конфет, сахар и кофе. Думаю, что близкие в шоке, потому не сообразили, что нужно в первую очередь в СИЗО.

Но была еще передачка от незнакомого мне жителя Московской области. Там колбаса и сыр, яблоки и бананы. Спасибо большое ему.

— А как же депутаты вашей фракции? Они собирались отправить вам и посылки, и передачи.

— Нет, ничего не было. Мне бы кипятильник и расческу.

— Как же сейчас расчесываетесь?

— А вот так (растопыренными пальцами проводит по волосам). Но вы не волнуйтесь.

Я воспитан так – ем то, что есть. Могу спать на земле, если надо. Хотелось бы по-другому, но если нужно – я могу, и в этом нет проблемы для меня.

— Письма, телеграммы доходят?

— Пришла за все время одна телеграмма, от Жириновского, и одно письмо от незнакомого мне человека, который, как я понял, учится на режиссёра. Добрый малый, поддержал в письме меня, как мог).

— Может, пока не дошла остальная корреспонденция?

— Не знаю. Может, цензор не пустил. Я сам писать не могу – нет конвертов, и не знаю точного адреса родных, сына — ему хотел в первую очередь). У жены сейчас проблем хватает.

— Вижу, что у вас пятна на руках почти прошли.

— Да, аллергия проходит. Дают каждый день таблетки и мазь. Спасибо врачам.

— Больше ничего не беспокоит по здоровью?

— Накануне ареста у меня зуб рассыпался. Пока терплю. Но, наверное, будут проблемы с этим.

— Тут есть стоматолог, он неплохо лечит, даже по словам самых щепетильных заключенных.

— Это хорошо, тогда обращусь.

— Больше ничего не беспокоит?

— Слава Богу, нет. Если я на четвертый этаж легко поднимаюсь и спускаюсь – значит, все отлично со здоровьем.

Сегодня принесли каталог книг, я выбрал несколько исторических. Вот скоро их выдадут. А вообще библиотека тут, судя по каталогу, хорошая. Там есть даже книги тех, кто здесь сидел и все описывает. Интересно почитать впечатления других. Но я все-таки надеюсь, что тут надолго не задержусь.

— Вы, как всегда, оптимист!

— Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть.

Вот сотрудникам спасибо. Они нормальные, я знаю, что говорю.

Побеседовать с бывшим хабаровским депутатом, ныне тяжело больным Николаем Мистрюковым не удалось. Он опять, как в первые два раза, отказался выйти к членам ОНК, хотя на прошлой встрече (напомним, она состоялась 14 июля) в деталях рассказывал про свои мучения и жаловался на неоказание медпомощи. Адвокат, соглашение с которым подписала жена, так и не смог попасть к Мистрюкову, но готовится обжаловать это в суде.

Из окна комнаты для краткосрочных свиданий видны яблони и две грядки с петрушкой и укропом (их посадили осуждённые отряда хозобслуги «Лефортово»). Жизнь идет даже здесь, и как сказал Фургал, надо ее воспринимать, как она есть.

Ева Меркачева

Оригинал материала: «Московский Комсомолец»

«Форбс», 20.07.20, ««Кремль снимает с себя ответственность»: как протесты в Хабаровске изменили тактику власти»

Заменив арестованного губернатора Сергея Фургала на депутата Госдумы Михаила Дегтярева, Кремль разделил ответственность за происходящее в регионе с ЛДПР: теперь протесты в Хабаровске станут головной болью и для партии, считают опрошенные Forbes политологи.

Полторы недели понадобилось Владимиру Путину, чтобы уволить обвиненного в причастности к убийствам Сергея Фургала «в связи с утратой доверия» и найти ему преемника. Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Он молод (39 лет) и состоит в ЛДПР — от нее же избирался Фургал, который два года назад с большим перевесом обошел единоросса Вячеслава Шпорта на выборах губернатора края. Дегтярев избирался в Госдуму с 2011 года, а в 2013-м был соперником Сергея Собянина и Алексея Навального на выборах мэра Москвы (набрал 2,86%, заняв пятое место). С Дальним Востоком прежде Дегтярев связан не был: родился, учился и политическую карьеру начинал в Самаре.

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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв прокомментировал внесенный Правительством законопроект о новых мерах обеспечения устойчивого развития экономики, касающихся туристической отрасли. «Предлагаемые меры направлены, в первую очередь, на защиту прав пострадавших туристов. Выдача сертификатов вместо возврата денег в полном объеме сейчас — это сложный компромисс. Есть риски, что операторы и агенты не справятся с претензиями туристов и рухнут, от этого проиграют все. Мы поддерживаем предложение Правительства в интересах наших граждан и отрасли», — заявил Михаил Дегтярёв. Михаил Дегтярёв также высказался в поддержку озвученного Президентом России Владимиром Путиным 7 мая курса на форсирование развития внутреннего туризма: «Профильный комитет Госдумы поддерживает заданный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным курс на энергичное развитие внутреннего туризма. Это важное поручение главы государства мы отработаем на законодательном уровне». Председатель Комитета отметил, что «трудное положение, в котором сегодня оказались туристы, усугубилось тем, что туристическая отрасль в России не смогла накопить достаточных финансовых резервов, туроператоры и турагенты не использовали в должной мере механизм страхования своих рисков». «После окончания пандемии необходимо пересмотреть систему управления туристической отраслью, модернизировать ее, перевести в цифру, включая введение механизма электронной путевки. Наладить финансовые механизмы, систему финансовых гарантий, субсидирование процентной ставки бизнесу. Создать государственный фонд туристической реновации. Господдержку должны получать те инвесторы и туроператоры, которые ориентированы на российский рынок, на развитие внутреннего туризма», — сообщил Михаил Дегтярёв. Подробнее на duma.gov.ru Пресс-служба Комитета @dumagovru по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) 8 Май 2020 в 8:45 PDT

Предшественник Дегтярева Фургал находится под арестом в Москве. Из-за этого в Хабаровске больше недели проходят протесты — крупнейшая акция, прошедшая в эту субботу, могла собрать до 80 000 человек. Назначением Дегтярева Кремль пытается дистанцироваться от проблемной ситуации и разделить ответственность за нее с ЛДПР, считают политологи.

Аббас Галлямов, политолог: «Я в первую очередь рассматриваю эту историю не столько с политической точки зрения, сколько с аппаратной. Сделав этот шаг, Кремль снимает ответственность с себя за ситуацию в регионе: теперь это головная боль [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского. Кремль говорит: «Разбирайтесь с протестами сами. Это теперь ваши проблемы, не наши».

Конечно, свою стратегическую задачу Кремль не решил: контроля над регионом у него не будет. Очевидно, что, арестовывая Фургала, Кремль собирался взять край под свой контроль, но ситуация там оказалась настолько плохой, что центр про эту свою мечту забыл, и сейчас он просто пытается спасти ситуацию. Он делает это, перекладывая ответственность на Жириновского. Если они [ЛДПР] справятся, это будет вотчина партии. Если нет — через год Кремль снова будет думать, что с этим делать».

Александр Кынев, политолог: «С точки зрения разрешения конфликта с жителями Хабаровского края никаких действий не предпринято. Это путь на продолжение конфронтации, видимо, на силовое, скажем так, подавление протестов. По-другому это оценить невозможно. Никакой поддержки в регионе у Дегтярева быть не может. Он никогда ничем не руководил, репутация у него чудовищная. Ничем, кроме скандальных эпатажных заявлений, он никогда известен не был. Поэтому, на мой взгляд, очевидно, что протесты это погасить не может. Может быть, часть народа будет разочарована и перестанет ходить [на акции], но те, кто будут ходить, будут радикальнее и злее. Поэтому последствиями такого поступка будет, во-первых, радикализация протестов. Во-вторых, это будет подрыв репутации ЛДПР, которая до сегодняшнего дня имела какой-то бонус. Согласившись на назначение Дегтярева, ЛДПР фактически кинула жителей Хабаровского края».

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От 80000 до 100000 человек вышли сегодня на улицы города! 💪🏻 наверное это войдет в историю! Для #москва то это много, а для #хабаровск это казалось недостижимым! Но здесь живут особенные люди! Они могут простить и вытерпеть все, но только не лишение своей свободы! Свободы слова, свободы выбора!#ямысергейфургал #ямыфургал #ямыхабаровскийкрай #ямыдальнийвосток #свободуфургалу #свободусергеюфургалу

Публикация от Alexandr Kovalenko (@oskars_daddy_13) 18 Июл 2020 в 1:33 PDT

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»: «Это логичная попытка урегулировать политический кризис именно политическими инструментами. Не оставаться один на один с протестующими, а поставить рядом с собой ЛДПР. Теперь для партии протест не меньшая головная боль, чем для Кремля. Многое будет зависеть от драматургии прихода Дегтярева в край — но шансы снизить энергетику протеста у него определенно есть, хотя и не 100-процентные.

В целом назначение представителя ЛДПР одновременно логично и сенсационно, поскольку федеральная власть в сложных ситуациях стремилась обычно вести себя непредсказуемо — считая, что на этом отчасти базируется энергия власти — и декларировать отказ от уступок протестующим. Хотя когда такие уступки случались — например, в Екатеринбурге, — это к ослаблению власти не приводило».

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Сегодня жители Хабаровска снова вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По разным данным в пятичасовом шествии приняли участие более 50 тысяч человек. Хабаровчане прошли шествием по улицам города и вернулись на площадь к краевой администрации с лозунгами в поддержку Фургала: «Открытый суд в Хабаровске!» и «Честные СМИ!». Тысячная толпа скандирует «Мэра — сюда!», имея в виду мэра Хабаровска — единоросса Сергея Кравчука, который обнаружил на акциях в поддержку Фургала «неадекватных людей, работающих за деньги» #фургал #сергейфургал #ямыфургал #хабаровскийкрай #хабаровск #свободуфургалу #задержание #арест #путин

Публикация от @ aibek28 18 Июл 2020 в 12:10 PDT

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг»: [Назначение Дегтярева] вполне логично. ЛДПР там [в Хабаровском крае] доминирует в региональном парламенте, очевиден высокий уровень поддержки Фургала. По крайней мере, это решение, которое напрашивалось. А дальше вопрос — насколько самому Михаилу [Дегтяреву] удастся, с одной стороны, наладить там работу правительства, а с другой — снять накал протестов.

Я считаю, что само по себе назначение не решает вторую задачу, потому что все равно так или иначе людям нужно объяснить, за что именно был арестован Фургал, их надо убедить, что следствие имеет очень серьезные аргументы».

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры: «Назначение Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края учитывает все основные запросы — и общественных, и политических сил. Очевидно, это прямой сигнал общественности, что учитывается позиция ЛДПР, которая получила и своего губернатора в этом регионе, и своих одномандатных депутатов, и своих депутатов в законодательном собрании. В целом решение выглядит логичным.

Ситуация [в регионе] сложная, его будет в какой-то мере будоражить. Но все зависит от действий нового врио губернатора. Если ему удастся найти общий язык с людьми, с жителями, причем быстро, то это успокоит ситуацию. Конечно, останутся какие-то недовольные, но их общий вес не будет критическим. Выборы губернатора [пройдут] в сентябре следующего года, поэтому есть пространство для маневра, есть время для того, чтобы реализовать себя.

Михаила я знаю хорошо довольно много лет. Он довольно опытный человек и уже состоявшийся политик. Сейчас для власти в Хабаровском крае очень важно наладить прямой оперативный диалог [с жителями]. Параметры этого процесса должны анализироваться уже по итогам, когда станет понятно, какие претензии сейчас предъявляются. Очевидно, что к Фургалу претензии не политического характера, а именно криминального характера. И это тоже может кого-то из протестующих заставить задуматься, а стоит ли дальше продолжать протестную деятельность, которой они занимаются».

Ринат Таиров, Рузана Ахмеджанова

«Собеседник.Ру», 21.07.20, «Дело, которое перевернуло жизнь в Хабаровском крае: Что стоит за арестом Фургала»

Больше недели Путин не подписывал указ об отстранении Фургала от должности главы региона и назначении врио. Это уникальная ситуация. Sobesednik.ru – о том, что может в действительности скрываться за арестом экс-губернатора Хабаровского края.

Два лица Сергея Фургала

Сергей Фургал останется под арестом в СИЗО «Лефортово» до 10 сентября.

Случай беспрецедентный: экс-главу региона обвиняют в тяжких преступлениях – убийствах и покушении на убийство. Но если посмотреть на это дело пристальней, то становится трудно понять: чего тут больше – уголовщины, бизнес-передела или политики…

Губернатором Фургал стал в сентябре 2018-го. Его считали техническим кандидатом, а победу его назвали протестной. Но Фургал тут же принял ряд очень понравившихся людям решений. В два раза срезал доплаты к пенсиям краевым чиновникам и депутатам, урезал зарплату себе, заставил чиновников летать в командировки экономклассом, выставил на продажу яхту, которая обременяла бюджет края. Изменил правила жилищной программы для молодых семей, дав возможность людям не выпадать из нее по достижении предельного возраста после того, как они уже отстояли многолетнюю очередь… Потребовал обеспечить одинаковые школьные завтраки для льготников и для тех, кто за питание платит (первых кормили хуже). Защитил дольщиков. При нем было сдано 550 квартир для сирот. Отменил сомнительные госзакупки, пересмотрел квоты на вылов рыбы, ограничив их, чтобы сохранить популяцию. Ну и так далее. Но…

Местные рыбаки уверяют: своими решениями он убивает исконный промысел малых народов. Лесопромышленники – что он убивает их производства. Предприниматели – что при нем регион по инвестиционной привлекательности скатился с 18-го на 69-е место.

– Да и яхту так и не продали, она так и висит на балансе края, – добавляет Даниил Ермилов, представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО. – Но первое время его правление и впрямь вызывало восторг у избирателей. Потому что Фургал говорил людям то, что они хотели слышать.

Преступник?

Вопросы появляются сразу же, как только начинаешь разговаривать с участниками процесса. Так, один из адвокатов Фургала Борис Кожемякин заверил:

– Губернатору предъявлено два эпизода: организация убийства Олега Булатова и покушение на убийство Александра Смольского.

А представитель СКР Светлана Петренко озвучивает еще один: организация убийства Евгения Зори… Так два убийства или одно? Разница есть: как уверяют юристы, при нескольких «тяжких» срока давности может и не быть.

С конца 1990-х до начала 2000-х

Фургал занимался весьма опасным бизнесом: металлолом, его переработка. Тоннами уходило за рубеж все, что содержало черный металл. Булатов был компаньоном. Смольский – конкурентом. Упоминаемый СКР Зоря – более удачливым оппонентом в суде за помещение. Фамилия Фургала, адвокаты с этим не спорят, фигурировала в этих старых делах. По одному из них у будущего губернатора даже проводили обыск.

Вину свою Фургал не признает, держится уверенно. Так мог бы человек, столько лет бывший депутатом Госдумы, а потом и возглавивший целый регион, быть замешанным в столь грязных делах? Это же не ставшее уже привычным обвинение в коррупции.

Криминальное окружение

Между тем депутат ГД Александр Хинштейн озвучил в твиттере, что на оперучете в МВД Фургал состоит с 1990-х именно за связь с оргпреступностью. Да и помощниками у депутата ГД Сергея Фургала, как выяснилось, были люди с темным прошлым.

Одного – криминального авторитета Хабаровска Михаила Тимофеева (по кличке Тимоха) – даже арестовали и осудили в 2011-м за организацию рэкета хабаровских таксистов и за создание ОПГ. И что, даже тогда не возникло вопросов к самому Фургалу?

Сейчас задержан еще один бывший помощник Фургала в ГД Александр Карепов, которого обвиняют в координации этих убийств. А личным водителем у бывшего губернатора, как выяснил еще в марте «Молодой дальневосточник XXI век», был человек, осужденный в 2005-м за «незаконное лишение человека свободы»: он с товарищами взял заложника, пытал его, заподозрив в краже металлолома. В то время этот водитель работал охранником в ООО «Миф-Хабаровск», где директором был Фургал.

Согласитесь, столь давняя и прочная привычка окружать себя криминальными элементами наводит на размышления. Но не только о личности самого Фургала.

Вспомнили через 15 лет

– Я бывал в Хабаровском крае, мы там работали по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (типа разлива рек). Про Сергея Фургала и его брата Вячеслава (депутат краевого ЗакСа, умер 13 июня 2020 года – Ред.) люди отзывались по-разному, – сказал член правления Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава РСА Игорь Юргенс. – О самом деле, правда, сказать ничего не могу. Но согласен с Владимиром Жириновским в том, что арест Фургала выглядит, во-первых, удивительно несвоевременно. А во-вторых, и впрямь ведь возникают вопросы: а почему его арестовали только сейчас, а не тогда, когда эти убийства были совершены, или хотя бы пару лет спустя?

СКР в свою очередь объясняет это кропотливой работой, а также тем, что показания на Фургала дали все четверо задержанных – исполнители Андрей Палей и Марат Кадыров, координатор Александр Карепов и давний деловой партнер экс-губернатора Николай Мистрюков. А «Росбалт», ссылаясь на свои источники, близкие к следствию, добавляет: еще весной 2019-го развернутые показания дал ключевой свидетель – бывший сотрудник краевого УВД, который в 2004–2005 годах участвовал в расследовании этих убийств (сейчас он под охраной ФСБ). И если верить этой информации, они уже тогда были раскрыты и Фургал фигурировал там в качестве заказчика. Но руководители силовых структур якобы заблокировали работу. А Фургал пошел в политику – стал депутатом регионального парламента и одновременно чиновником (начальником Дальневосточного филиала госэкспертизы проектов МЧС РФ), а потом и вовсе избрался в Госдуму (в 2007-м. – Ред.).

Цепь совпадений

Критические статьи (и не только статьи) в адрес Сергея Фургала стали появляться сразу же, как только он занял пост губернатора.

– Была ведь заявлена декриминализация Дальнего Востока. Так вот, эти уголовные дела, если можно так выразиться, – история большого передела, – глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов не видит ничего странного в таких совпадениях.

Но ведь это с какой стороны посмотреть. Одна из версий – это наказание за то, что ЛДПР сорвала договоренности на выборах 2018-го. Да и общее усиление партии в крае, по мнению политологов, вызывает неудовольствие Центра…

– Есть факт: уголовное дело, – пытается отделить «мух» от «котлет» генерал-майор запаса ФСБ Александр Михайлов. – Сегодня мы вынуждены верить (или не верить) обвинению, выдвинутому Фургалу за тяжкое преступление. Но мы не знаем всех подводных камней, которые могли позволить прорваться этому нарыву через 15 лет. А если разбирать политический аспект, то я удивлен топорностью. Все, что связано с острыми действиями власти, должно быть четко продумано. А что получилось? Как только Фургал стал губернатором, Москва начала выделять краю деньги дозированно, чего раньше не было. Перенесли столицу ДВО во Владивосток (знак, который меняет отношение к целому региону). Дальше. Хабаровчане прекрасно знают, что практически весь рыбный бизнес ушел к столичным бизнесменам, это не может не раздражать. И так далее. Кроме того, Фургала арестовали сразу после голосования за поправки в Конституцию, где край не был, мягко говоря, в лидерах. Естественно, что многие тут же связали все эти события. И вышли на улицы.

Ротенберги расчистили дорогу к мосту?

Есть еще одна версия подоплеки вспыхнувшего интереса правоохранителей к старым уголовным делам: бизнес-войны.

Бизнес-империя семьи Фургалов сейчас на грани краха: 6 июля АО «МСП Банк» подал иск на 0,5 млрд рублей к группе компаний «Торэкс», пожалуй, главному его активу. Банк требует признать фирму банкротом.

«Королем вторчермета» Фургала стали называть в 2017-м, когда ООО «Торэкс-Хабаровск» (по 25% принадлежало супруге Фургала Ларисе Стародубовой и давнему его партнеру Николаю Мистрюкову, 50% – московскому инвестору Павлу Бальскому) купило банкротящийся завод «Амурметалл» – единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие. После покупки завод стал называться «Амурсталь». Фактически же совладельцем был сам Фургал, а не его жена. По крайней мере, еще в марте Бальский уверял в интервью телеканалу «Хабаровск», что деловые вопросы он решал с Фургалом, тогда еще депутатом ГД.

Павел Бальский считается человеком братьев Ротенберг, причем приближенным: с 2010 по 2015 год он был членом совета директоров СМП банка, который принадлежит Ротенбергам, а с 2011-го возглавляет Национальный союз ветеранов дзюдо, где глава высшего совета – Аркадий Ротенберг.

Зимой 2020-го Бальский выкупил у арестованного по обвинению в убийствах 2004-го Николая Мистрюкова его долю (у жены, по доверенности) и стал главным акционером «Амурстали».

И хотя представитель Ротенбергов на запрос «Открытых медиа» заявил, что они не имеют отношения к этой сделке, многие считают, что приобретение контроля над крупнейшим в регионе металлургическим предприятием Бальский осуществил в преддверии стройки моста на Сахалин. Ведь потребуется много арматуры, а это большие заказы. Мост же скорее всего будут строить фирмы Ротенбергов.

Люди садятся за металл?

Но как в каждой ситуации, связанной с Фургалом, есть и другая сторона. Поначалу дела завода шли в гору. Партнеры были едины.

– Как только пошли деньги, на этом все случилось, – признавался в марте этого года Бальский. – Мы звонили друг другу, ругались, разговаривали… Меня просто выдавливали из бизнеса.

Весной 2018-го Бальского отключили от возможности контролировать банковские проводки. Он заподозрил, что из предприятия выводятся крупные суммы. И уверяет: речь шла об ущербе в 2 млрд руб. Так они поссорились с Фургалом и полгода не разговаривали. Бальский решил продать свою долю партнерам и построить новый завод. Сделка была, что называется, на мази (это был август – сентябрь 2019-го), но сорвалась из-за отказа банка ее кредитовать. По другим источникам – из-за того, что Бальский хотел продать завод китайцам, а Фургал был против.

А осенью в «Торэксе» прошли обыски: как раз было возобновлено дело 2004-го об убийстве, арестован Николай Мистрюков. И уже в январе 2020-го Бальский выкупил у жены арестанта его долю, став фактическим хозяином завода.

К этому времени «Амурсталь» фактически была парализована: не было ни оборотных средств, ни сырья (металлолома). В марте, впрочем, завод запустили.

А на днях в Хабаровске арестовали еще четырех человек (но уже за мошенничество, заявление написал Бальский), в том числе бывшего гендиректора завода, который, кстати, еще полгода назад писал в полицию заявление, где указывал, что «в разговорах и на встречах Бальский позиционировал себя как человек, приближенный к семье Ротенбергов». В «Амурстали» уверяют: что подпись экс-директора подделана…

«Это протест загнанных людей»

«За честный суд!»

В Хабаровске проходят рекордные по массовости акции протеста.

– Люди выходят самые разные – и мужчины, и женщины, много молодежи, но также много людей предпенсионного и пенсионного возраста. Это самые обычные горожане, – рассказал «Собеседнику» хабаровский политолог Илдус Ярулин. – Они выходят выплеснуть свой накопившийся гнев. Больше всего людей было в первый день протестов – это была реакция на шоковое состояние. Самый больной вопрос, который всех мучает: почему 15 лет Фургал был публичным политиком, а в один день вдруг стал уголовником? Нам врут сейчас или недоговаривали раньше?!

Сам арест тоже возмутил хабаровчан.

– Фургал приехал на работу, и на подходе к зданию администрации его скрутил ОМОН, надели наручники и увезли, как какого-то забулдыгу, – продолжает эксперт. – А это губернатор – высшее должностное лицо в крае, за которого, в конце концов, голосовали люди. А сейчас им показали, чего стоят их голоса и их выбор. Многие не понимают, почему Фургала нужно было срочно вывозить из края – ну раз здесь проштрафился, пусть бы здесь его и судили! Нет же – Басманный суд выносит решение, что процесс будет проходить в закрытом режиме. Люди опять ничего знать не будут. Все это погружает народ в состояние какой-то фрустрации, и гражданское негодование выплескивается на улицы.

Центр Хабаровска в первые протестные дни наполнили антипрезидентские и антимосковские лозунги. Затем их сменили менее политические воззвания «Свободу Фургалу!» и «За честный суд!»

«Позор ЛДПР!»

Одна из главных интриг – поведение соратников. Если лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступается за Фургала, хоть с каждым днем все менее воинственно, то местные либерал-демократы ведут себя еще более странно. Фургал привел однопартийцев практически на все ключевые посты в крае. Но сегодня члены самой задиристой партии друг за другом выступают с бесхребетными оправданиями: мы подготовим свою акцию, согласуем и выйдем. Потом.

Акции, которые проходят в городе сейчас, несогласованные. Но полиция и власти не идут на обострение и пока не проводят массовые задержания, понимая, что это скорее всего произведет эффект зажженной спички. На здании администрации края сотрудники вывесили баннер-обращение к протестующим «Просим тишины».

– Люди выходят с плакатами «Позор ЛДПР!», выражая свое непонимание поведения доминирующей в крае политической силы, – комментирует Илдус Ярулин. – Больше ненавидят только «Единую Россию», представителя которой сразу зашикали и загудели, как только он попытался что-то сказать на митинге. Интересно, что я не видел лозунгов, что Фургал – белый и пушистый. Но люди хотят правды и уважения к своему выбору.

Инструкции по митингам

Хабаровск пытаются успокоить всеми доступными способами. На прошлой неделе выступил адвокат Фургала Борис Кожемякин, который якобы от имени губернатора попросил людей перестать выходить на митинги. Пресс-секретарь губернатора по этому поводу сделала заявление от имени семьи посаженного главы региона: родственники Фургала Кожемякина не нанимали!

Параллельно журналисты региона стали жаловаться, что им поступают указания от местной власти – запугивать местных жителей, чтобы они не выходили на митинги за Фургала. Жалобы хабаровских СМИ дошли до пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

– Наличие таких инструкций мы считаем абсолютно недопустимым, – прокомментировал Песков.

Сколько еще дадут негодующему городу выпускать пар – неизвестно. Вряд ли долго. Уже появились сведения о невесть откуда взявшихся на акциях экстремистах, задержанных ФСБ. У одного при себе был нож. У второго – коктейль Молотова, тесак и флаг террористической организации. До момента, когда начнут грести всех подряд – один звонок из Москвы.

Почему Москва так долго молчала

Больше недели Путин не подписывал указ об отстранении Фургала от должности губернатора и назначении врио. Это уникальная ситуация.

– Думаю, сейчас главная проблема – найти замену. Такого кандидата, который устроил бы сразу и Москву, и жителей края. Кто захочет совать голову в шелковую петлю? – задал вопрос Ярулин (к моменту публикации пост врио губернатора Хабаровского занял Михаил Дегтярёв – прим. ред.) – Ведь все накопившееся негодование и неприятие сейчас выплеснется на него. Люди выходят на улицы не только из-за Фургала, но и из-за себя. Из-за снизившихся доходов, потери работы, неясных перспектив, роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Социальное самочувствие людей все хуже, и как следствие – доверие к власти все ниже. Это протест загнанных людей.

Кому возглавить регион?

Рейтинг Сергея Фургала, и без того достаточно высокий среди российских губернаторов, после ареста еще больше вырос. Он и раньше раздражал центр тем, что отношение хабаровчан к губернатору было лучше, чем к федеральной власти.

В Хабаровске многие считают, что главный мотив ареста Фургала – это наказать или «перевоспитать» регион, который шагает не в ногу. Слишком маленькая явка на голосовании, невнятный процент поддержки поправок в Конституцию, полное отторжение партии власти «Единая Россия».

– Очевидно, Москва хочет не допустить, чтобы Дальний Восток превратился в протестный пояс, – объясняет Ярулин. – Здесь скоро выборы в Еврейской области, на Камчатке. Пример Хабаровского края может стать заразительным. А там уже скоро 2021 год с парламентскими выборами, да и 2024-й – не за горами. Кремлю нужна «зачистка» на дальних подступах – нужно убрать все мины с политического поля, которые неизвестно когда и где взорвутся. Но такой острой реакции со стороны хабаровчан в Москве не ожидали. Просто у них нет независимых социологических служб, все им подчинены, а поэтому объективной картины в центре не получают.

Появление преемника может вызвать новую волну протестов. Это будет навязанный кандидат, к чему хабаровчане явно не готовы. Для края сейчас нет идеального решения – ситуация зашла слишком далеко.

– Более или менее приемлемый вариант – это хозяйственник, который займется сугубо экономикой края, – считает Ярулин. – Потому что людей напрягает и рост цен, и рост тарифов ЖКХ с 1 июля, и повышение стоимости газа для потребителей. А тут еще – такая оплеуха от политиков.

Как сидит

«Стали создавать плохие условия»

«В деле Фургала постоянно возникают новые вопросы, – написал в своем телеграм-канале Владимир Жириновский. – На днях Общественная наблюдательная комиссия посещала Сергея Ивановича в камере в «Лефортово». С членами комиссии к нему хотел зайти и наш депутат Госдумы Иван Сухарев, но его отказались пустить. Говорят: «А вы подождите в кабинете». Почему?.. Что скрывать?..

Потому что Фургалу уже начали создавать плохие условия: дали телевизор – не дали антенну, дали газеты – самая свежая за 9 июля, еще до ареста. Дали перчатки – те, что спровоцировали аллергию. Это же издевательство. И это только порождает новые и новые сомнения».

Ахмирова Римма, Скворцова Елена