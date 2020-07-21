В центре Луцка отключили электричество
21.07.2020, 16:30, Новости дня
В центральной части украинского Луцка, где захвачены заложники в автобусе, пропало электричество. В «Волыньоблэнерго» заявляют, что не было ни аварийной ситуации, ни планов по отключению.
Отключено электроснабжение, перекрыты все выезды к центру. По данным «Волыньоблэнерго», ремонтные работы здесь осуществлять не планировали, не было и сообщений об аварийной ситуации, информирует Korrespondent.net.
Между тем, информация о минировании автовокзала не подтвердили – на месте обнаружили частицу системного блока, а не взрывчатку.
Известно также, что в Луцке обстреляли здание полиции, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков проводит совещание.
Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина захватил заложников в автобусе. Он потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления, что именно они – террористы в законе. Выяснилась личность луцкого террориста.
Во вторник у метро в Киеве также произошел взрыв.
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