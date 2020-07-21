 

Лавров поговорил о конфликте на границе с послами Азербайджана и Армении

21.07.2020, 16:30, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел рабочий завтрак с послами Азербайджана и Армении в Москве Поладом Бюльбюль Оглы и Варданом Тоганяном, стороны обсудили обострение конфликта на границе.

«В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее в Азербайджане заявили, что по всей линии фронта сохраняется напряженная ситуация.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.





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