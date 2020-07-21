 

Захвативший в Луцке заложников террорист пошел на переговоры

21.07.2020, 16:30, Новости дня

Сотрудники украинской полиции наладили контакт с террористом, который захватил в Луцке в заложники автобус с пассажирами, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры», – передает его слова ТАСС.

Он также опроверг сведения, что захватчик автобуса в Луцке якобы лечился в психбольнице.

«Вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психической больнице – это недостоверная информация», – сообщил министр.

Аваков добавил, что у террориста есть смартфон, поэтому он может видеть и слышать все комментарии.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина захватил заложников в автобусе, потребовав от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления с заявлением, что они – террористы в законе. Позже выяснилась личность луцкого террориста.

Также известно, что в Луцке обстреляли здание полиции, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков проводит совещание. Оно находится недалеко от места, где захватили заложников.





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