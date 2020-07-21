 

Ученые: Зубы позволяют определить пол останков человека точнее ДНК

21.07.2020, 16:30, Разное

Ученые, представляющие Калифорнийский университет в Дэвисе, выяснили, что зубы позволяют определить пол останков человека точнее, чем метод ДНК. С помощью данного анализа белков можно получить детальные данные даже о древнейших захоронениях.
Белок, благодаря которому биологи определяют половую принадлежность человеческих останков, извлекается из зубной эмали. Он известен как амелогенин и являет собой твердое вещество, не разлагающееся на протяжении тысяч лет. Ген этого белка располагается в половых хромосомах Х и Y, при этом амелогенин-Y не такой как амелогенин-Х.

Для оценки действенности “белкового” анализа исследователи решили сравнить новый метод с ДНК-тестом и остеологическим способом (анализ состава, размеров и формы костей). Ученые использовали 55 наборов останков людей, обнаруженных на территории Северной Калифорнии. Их возраст составлял 170-2510 лет.

Анализ фрагментов оказался точен на 51%, метод ДНК был прав на 91%, а определение по амелогенину имело 100% успех. По словам экспертов, ДНК-тест был неточным из-за порчи генетического материала в древних образцах – необходимое для анализа количество неповрежденных генов практически на порядок уменьшилось. Концентрации же белка из зубов было достаточно для установления пола захороненных людей.





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