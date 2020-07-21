Госдума одобрила закон о налоговом маневре в IT

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21.07.2020, 16:16, Новости дня

Госдума в первом чтении приняла проект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтения планируется провести 22 июля.

Проект содержит нормы, упрощающие порядок признания физлиц налоговыми резидентами России, позволяет бессрочно снизить ставку страховых компаний с 14% до 7,6%, ставку налога на прибыль с 20% до 3%, передает РИА «Новости».

Напомним, 23 июня президент Владимир Путин в своем телеобращении поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20% до 3%, а ставку страховых взносов для таких компаний снизить до 7,6%, причем бессрочно.

10 июня Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT. Также президент поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса.

В тот день Путин провел совещание по развитию телекоммуникаций, на котором также призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий».





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