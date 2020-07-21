 

Госдума сняла запрет на рекламу в СМИ вина из ЕАЭС

21.07.2020, 16:16, Новости дня

Государственная дума 21 июля одобрила во втором и третьем чтении поправки в закон «О рекламе», которые допускают рекламу вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза.

Законопроект разработан для приведения российского законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС. Документ разрешает рекламу в периодических печатных изданиях, в теле и радиопрограммах вина и игристого вина, произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях РФ и государств ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия). На данный момент такого рода реклама разрешена в РФ из выращенного на ее территории винограда, передает ТАСС.

В одной из пяти поправок к законопроекту закрепляется обязанность подтверждать, что виноград был выращен на территории государств – членов ЕАЭС.

Как следует из заключения профильного комитета нижней палаты, законопроект будет способствовать «развитию устойчивой инфраструктуры в экономическом пространстве в государствах – членах ЕАЭС, возрастанию прибыльности средств массовой информации, их самоокупаемости от соответствующей рекламы, финансового положения на рынке, что в полной мере отвечает интересам отрасли».

Напомним, что в 2012 году Госдума приняла закон о запрете рекламы любой алкогольной продукции в любых видах СМИ.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Нижегородские власти решили расселить жителей пострадавшего от взрыва газа дома

12.05 / Трамп призвал ФРС перейти к отрицательным ставкам

02.07 / Граждан Турции и Нидерландов будут судить за незаконное приобретение 47 кг кокаина – Офис генпрокурора

23.05 / В мире: Ветряки и коронавирус добивают украинскую энергетику

14.05 / Стали известны сроки закладки четвертого ледокола типа «Арктика»

20.05 / На МКС повысилась концентрация бензола

01.07 / У посольства в Киеве сожгли российский флаг

28.06 / В Польше начались выборы президента

17.07 / В ответ на «Кавказ — 2020» Украина проведёт собственные военные учения

13.07 / В Египте мне предложили пожать руку мумии Рамзеса II. Через несколько дней я упал с велосипеда и сломал ту самую правую руку в пяти местах – Саакашвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска