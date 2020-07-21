 

Мадонну уличили во вранье о штрафе в России

21.07.2020, 16:08, Новости дня

Российский суд не назначал штраф американской певице Мадонне за пропаганду гомосексуализма, заявили в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга.

«В удовлетворении иска, который подали на певицу активисты «Профсоюза граждан России», было отказано», – сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе.

Ранее Мадонна заявила, что после концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда она выступила с речью в защиту Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, ей якобы выписали штраф в размере 1 млн долларов. Артистка добавила, что штраф так не погасила.





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