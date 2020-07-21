Азербайджан заявил о напряженной ситуации на линии фронта

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21.07.2020, 16:08, Новости дня

По всей линии фронта сохраняется напряженная ситуация, заявило минобороны Азербайджана, добавив, что армянские военные получили тяжелые ранения.

«Ситуация на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной. Противник, применяя стрелковое оружие, нарушает режим прекращения огня в разных направлениях фронта. Наши подразделения пресекают активность противника на линии фронта. В результате превентивных мер двое военнослужащих армянской армии были тяжело ранены», – передает РИА «Новости» слова главы пресс-службы минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

Генсек ООН накануне заявил, что если конфликт Армении и Азербайджана станет полномасштабным, это будет катастрофа.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение.

Боестолкновения продолжаются, газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, рассказывая также, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.





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