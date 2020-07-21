В Луцке взрывотехники обезвредили гранату, которую бросил захвативший автобус террорист – Нацполиция
21.07.2020, 16:07, Новости дня
Террорист, удерживающий заложников в автобусе в центре Луцка, бросил гранату. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
По данным правоохранителей, взрывотехникам удалось обезвредить боеприпас.
Центр города по-прежнему остается перекрытым, уточнили в полиции.
“Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников”, – говорится в сообщении.
Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.
Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и “ВКонтакте”. Агентство “Волинські новини” позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.
Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.
Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.
“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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