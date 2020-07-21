 

Россиян предупредили о недоступности дешевого отдыха в Турции

21.07.2020, 15:48, Новости дня

Большинство среднебюджетных отелей Турции пока не получили сертификаты «здоровый туризм», это означает, что после возобновления авиасообщения с Россией недорогие отели вряд ли будут доступны российским туристам, пишут СМИ.

Сертификат «здоровый туризм» выдают гостиницам после выполнения 157 санитарно-гигиенических требований, его уже получили несколько десятков туробъектов, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Turizm Guncel.

Большинство получивших сертификат – это пятизвездочные отели.

«Согласно оценкам турецких туркомпаний, в Белеке открыто 40% отелей, в Кемере – 35%, в Аланье – 25%. При этом 60% гостиниц Белека и Кемера пятизвездочные, в Аланье таких 40%. Большинство объектов размещения эконом-класса 3-4 в Аланье закрыты», – сообщило другое издание Daily Sabah.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Владимир Канторович в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что как только РФ возобновит авиасообщение с Турцией, рейсы в эту страну, вероятно, будут переполнены.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, с 15 июля РФ отменяет обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за границы. В документе также сказано, что въехавшим на территорию РФ дается три дня, чтобы пройти тест на COVID-19.





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