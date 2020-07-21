В РФ усомнились в возобновлении чартерных полетов в Турцию до конца лета

21.07.2020, 15:48, Новости дня

Российским туристам вряд ли удастся отправиться отдыхать в Турцию прямыми чартерными рейсами, сообщил источник в одной из авиакомпаний.

«Ведутся переговоры с турецкой стороной о возобновлении авиасообщения на условиях паритета и взаимности. Однако пока соответствующих телеграмм от авиационных властей, чтобы начать подготовку парка воздушных судов к возобновлению регулярной международной полетной программы, не поступало», – сообщил собеседник «Интерфакса».

По его словам, для технической подготовки самолетов и экипажей и для обеспечения загрузки нужны две недели, это значит, что полеты не смогут возобновиться раньше августа. Чартерное сообщение нуждается в отдельной работе, включая формирование расписания, распределение слотов и так далее, отметил источник.

«Вряд ли до конца лета массовое туристическое чартерное авиасообщение между российскими городами и турецкими курортами возобновится», – заключил источник.

До этого СМИ сообщили, что большинство среднебюджетных отелей Турции пока не получили сертификаты «здоровый туризм», это означает, что после возобновления авиасообщения с Россией недорогие отели вряд ли будут доступны российским туристам.