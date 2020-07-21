Аэропорт Хабаровска закрыли из-за сообщения о бомбе

21.07.2020, 15:45, Разное

Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Хабаровска, куда сегодня прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Толпа у входа в здание аэропорта. Фото: Ирина Тумакова/ «Новая газета»

«По e-mail пришло сообщение, что там что-то есть», — объяснил «Новой» один из сотрудников аэропорта. Пока сотрудники экстренных служб проверяли здание, людям пришлось ждать на улице с чемоданами. При этом и членам экипажа, и рабочим внутрь здания зайти разрешили. Впрочем, 40 минут спустя туда смогли попасть и пассажиры.

Сегодня в город прибыл врио губернатора Хабаровского края: накануне президент Владимир Путин назначил на этот пост депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Местные жители его кандидатуру не одобряют: в инстаграме депутата появилось множество комментариев о том, что ему «в Хабаровском крае не рады».

Депутат Госдумы временно займет место экс-губернатора региона Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств предпринимателей. Сейчас он находится в московском СИЗО. В Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре регулярно проходят митинги в его поддержку: граждане требуют судить экс-чиновника в его регионе.

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