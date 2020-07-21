По статистике меньше ребят: звезда “Ривердейла” Коул Спроус проводит время в компании сразу нескольких девушек

21.07.2020, 15:31, Разное

В конце весны стало известно, что исполнители главных ролей в популярном сериале “Ривердейл” расстались – и с тех пор папарацци не дают покоя Коулу Спроусу и его бывшей возлюбленной Лили Рейнхарт. А также – всем знакомым и друзьям, оказавшимся рядом с ними в радиусе 50 метров. Особо пристального внимания – в силу своего более активного досуга – удостоился именно Коул. Сначала репортеры сфотографировали его появление на протестах вместе с моделью Кайей Гербер, затем он попал в объектив вместе с еще одной коллегой по “Ривердейлу” (и подругой Рейнхарт) Мэделин Петиш, а после поужинал с таинственной особой. Новые же фото актера оставили в замешательстве даже папарацци – ведь рядом с Коулом оказалось сразу четыре девушки. И все они улыбались и позировали на камеру, когда фотографы подкараулили их спутника возле клуба.

Коул Спроус и его компания

По-видимому, сам актер с иронией относится к вниманию прессы к своей персоне – потому и решил устроить вместе со своими подругами небольшое шоу для фотоагентств. А также показать, что он явно не страдает в одиночестве после расставания с Рейнхарт. К слову, на следующий день после этого визита в клуб он также провел время с еще одной коллегой по “Ривердейлу” – актрисой Камиллой Мендес. Впрочем, компанию им составлял бойфренд девушки.

Напомним, Коул Спроус и Лили Рейнхарт закрутили роман в 2018 году, познакомившись на съемочной площадке сериала “Ривердейл”. Летом 2019 года в прессе ходили слухи об их расставании, но тогда пара их опровергла. В апреле этого года появилась информация о том, что Спроус изменил своей девушке с Кайей Гербер, что в итоге оказалось выдумкой. Актеры такую шумиху вокруг своих отношений не только не поддержали, а резко раскритиковали. Лили, например, написала гневное письмо в Twitter, назвав эту социальную сеть “токсичной”. Прошел месяц, и сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась. Представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались. Но вместе выходить в свет – или же просто на прогулку – Лили и Коул с тех пор перестали.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт