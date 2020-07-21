Скандалы: Просто денег нет

21.07.2020, 15:31, Разное

Министерство финансов запускает секвестр расходов бюджета

Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023 годах, отказаться от индексации зарплат чиновников, а также перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023-го, следует из опубликованной 20 июля методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований на ближайшие три года. Эти меры вместе с сокращением ассигнований на госпрограмму вооружений (ГПВ) на 5% призваны обеспечить в следующую трехлетку сбалансированность федерального бюджета, который из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть будет дефицитным.

Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн руб. (включая 856,4 млрд руб. экономии за счет оптимизации бюджетных расходов и 365,3 млрд руб. за счет их переноса на текущий год). В 2022-м уменьшение объема ассигнований бюджета оценивается в 1,892 трлн руб., а в 2023 году — в 1,364 трлн руб., следует из документа Минфина.

Подход к трехлетнему расчету бюджетных ассигнований, который предполагает программу их оптимизации, был рассмотрен на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 7 июля, следует из письма министра финансов Антона Силуанова ведомствам — распорядителям бюджетных средств.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит около 5% ВВП, ожидают в Минфине.

Сокращение «незащищенных» статей бюджета

Минфин предлагает провести «оптимизацию» расходов федерального бюджета в 2021–2023 годах. По сути, речь идет о сокращении расходов «незащищенной» части бюджета. На 10% они будут снижены по более чем 50 статьям, за исключением дотаций региональным бюджетам, расходов на исполнение так называемых публичных нормативных обязательств (социальные пособия, пенсии военнослужащим, которые в отличие от гражданских пенсий платятся из федерального бюджета, а не из бюджета ПФР, и т.д.), на содержание судебной системы, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам. Но на те же 10% Минфин предлагает и «оптимизировать» расходы на «обеспечение деятельности органов управления внебюджетных фондов», то есть административные расходы руководства фондов.

Последний раз подобное сокращение бюджета проводилось в 2016 году, после падения цен на нефть и сокращения нефтегазовых доходов. Но теперь Минфин пошел на беспрецедентный для недавней истории шаг — сокращение оборонных расходов. Расходы на реализацию государственной программы вооружений будут урезаны на 5% в 2021–2023 годах.

Всего за счет оптимизации расходных статей (включая сокращение программы вооружений на 5%) бюджетные ассигнования сократятся на 856,4 млрд руб. в 2021 году, на 846,7 млрд руб. в 2022-м и на 833,2 млрд руб. в 2023 году. Денежный объем сокращения госпрограммы вооружений в методике Минфина не указывается. Суммарное снижение нерасписанных расходов составляет 258,2 млрд руб. в 2021 году, 192 млрд руб. в 2022-м и 198,2 млрд руб. в 2023 году, следует из документов ведомства.

Cокращение бюджетных ассигнований будет осуществляться относительно базы действующего закона о бюджете на 2020–2022 годы. Так, в 2021-м текущим законом предусмотрены общие бюджетные расходы на 21,2 трлн руб., в 2022 году — на 22,4 трлн руб.

В этом году Минфин планирует потратить около 23 трлн руб., что превышает объем расходов, предусмотренный бюджетным правилом. Отклонение от правила обусловлено необходимостью стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса. По крайней мере в 2021 году Минфин собирается сократить расходы даже в номинальном выражении относительно высокой базы 2020-го. Отступление от бюджетного правила будет временным — это контрциклическая бюджетная политика в период циклического спада экономики, подчеркивали в Минфине. С 2022 года министерство намерено вернутся к действующему бюджетному правилу.

Отказ от увеличения зарплат чиновников

Одновременно с десятипроцентным сокращением бюджетных ассигнований Минфин предлагает отказаться от индексации окладов госслужащих в 2021 году, следует из его документа. Ведомство Антона Силуанова не в первый раз прибегает к пропуску ежегодного повышения зарплат чиновников в качестве меры обеспечения сбалансированности бюджета: индексация для госслужащих приостанавливалась во время кризиса 2014–2017 годов. Затем в течение трех лет с 1 октября зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.

Средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году достигла 126,6 тыс. руб. (данные за 2019-й Росстат пока не представил), а самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками стали сотрудники аппарата правительства (240,4 тыс. руб. в 2018-м) и администрации президента (236,7 тыс. руб.). В документе Минфин не проводит общую оценку экономии бюджетных средств от пропуска индексации зарплат чиновников в 2021 году. Отказ же от повышения зарплат госслужащих, занятых в сфере обеспечения обороноспособности страны, сэкономит госбюджету 15,2 млрд руб. в 2021–2022 годах.

Минфин также предлагает сэкономить 118,5 млрд руб. в 2021–2022 годах за счет переноса реформы денежного содержания федеральных чиновников за пределы ближайшей трехлетки. Эта реформа предполагала, с одной стороны, увеличение постоянной части оклада госслужащих, а с другой — «оптимизацию бизнес-процессов» и сокращение числа чиновников, объяснял Силуанов.

Еще 150 млрд руб. Минфин предлагает сохранить в бюджете за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI. Система оценки работы глав регионов, утвержденная президентским указом «Об эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России», предполагает 15 критериев, среди которых, например, уровень доверия к власти, естественный прирост населения, доступность жилья, уровень бедности и др. По словам экс-министра экономического развития, а ныне помощника президента Максима Орешкина, «система рассчитана на поощрение, а не на наказание», а мотивацией для губернаторов должна была бы стать прибавка к региональному бюджету.

Иван Ткачёв, Юлия Старостина