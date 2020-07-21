Скандалы: Шпионские игры Sabre

21.07.2020, 15:31, Разное

Как ФБР использует туристическую компанию стоимостью $2 млрд для слежки за преступниками со всего мира, в том числе из России

Об американской компании Sabre мало что известно, однако всякий, кто бронировал авиабилеты, скорее всего, уже есть в ее базе. Еще меньше известно о ее сотрудничестве с ФБР, которое осуществляется на основании закона XVIII века. Руководствуясь им, Sabre, в частности, передавала ФБР информацию на россиянина Алексея Буркова, который был в июне осужден в США на девять лет тюрьмы.

Американская погранслужба пристально наблюдает за теми, кто уезжает из США и приезжает в страну, а также собирает большой объем информации об этих людях. Но у властей есть еще один инструмент наблюдения за путешественниками, который им дает малоизвестная, но влиятельная техасская компания Sabre. Эта компания — крупнейшая из трех, которые занимаются сбором данных о путешественниках во всем мире. Сотни авиакомпаний и отелей используют ее программное обеспечение. Правительственные структуры США неоднократно обращались к Sabre, чтобы та передала им данные о путешественниках. Как минимум однажды американские власти даже требовали отслеживать перемещения подозреваемого в режиме реального времени. Бывшие сотрудники Sabre считают, что собранные компанией данные — это кладезь информации, которую также можно использовать для наблюдения за распространением пандемии COVID-19.

Sabre торгуется на NASDAQ, ее рыночная стоимость — более $2 млрд. Чтобы понять, как компания получила свою огромную базу данных, нужно вернуться в 1950-е годы, когда туристическая индустрия в Америке только зарождалась. В то время сотрудники службы бронирования билетов авиакомпании American Airlines принимали звонки, сидя за большими круглыми столами, на которые была водружена очень сложная конструкция, представляющая собой огромную картотеку. В подобных картотеках хранились данные о каждом конкретном бронировании, обо всех проданных местах и времени вылета. Однако из-за человеческого фактора в данных было много неточностей, на некоторые рейсы продавалось больше билетов, чем в самолете было мест, другие рейсы, наоборот, оказывались недозагруженными. Путешественников это очень раздражало.

Чтобы сделать систему бронирований более точной и эффективной, руководство American Airlines обратилось в IBM и Массачусетский технологический институт, чтобы те создали первую базу данных бронирований, которую можно было бы оперативно обновлять. American Airlines назвала систему Semi-Automated Business Research Environment. Впоследствии система бронирований стала более известной под сокращенным названием Sabre. В 1964 году она была впервые запущена на двух ЭВМ компании IBM.

Система оказалась настолько эффективной, что Sabre выделилась в отдельную компанию и начала обслуживать не только American Airlines, но и другие авиакомпании. Сегодня в системе Sabre хранятся данные не только об авиабилетах, но практически обо всем, что связано с путешествиями — от бронирования гостиничных номеров до аренды машин. Каждый, кто когда-либо планировал путешествие, скорее всего, давно попал в базы данных Sabre. Эта система обрабатывает более трети всех бронирований авиабилетов в мире, на которые путешественники тратят более $260 млрд в год. Размер штата компании соответствует этому масштабу — в Sabre работают 9000 человек.

У Sabre два основных конкурента в мире — испанская система Amadeus и британская Travelport. Вся эта большая тройка располагает огромным объемом данных о планах путешественников со всего мира, об их маршрутах, о стоимости жилья и билетов, о бронированиях и о стыковочных рейсах. В базах данных этих систем можно найти сведения о расписании экипажей и другую логистическую информацию.

«Они создали огромные базы данных», — рассказывает экс-глава подразделения Sabre в Мексике Глория Гевара. Сейчас она возглавляет Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC). Гевара работала в Sabre с 1995 по 2010 год. Она подчеркивает, что в то время компания обладала одной из двух крупнейших частных баз данных в мире. «Можно было сказать, откуда и на каком рейсе прилетел конкретный путешественник. Можно было назвать номер его места в самолете. В системе Sabre хранились эти данные», — добавляет бывший вице-президент Sabre Джим Менге, который работал в компании с 1994 по 2004 год.

Помощь правительству США

О связях Sabre с американским правительством известно давно. Бывшие руководители компании давали показания в конгрессе США и входили в состав специальных президентских комиссий. Однако была и тайная сторона сотрудничества. После терактов 11 сентября 2001 года правительственные структуры США неоднократно тайно просили компанию следить за передвижениями подозреваемых как в серьезных преступлениях, так и в мелких правонарушениях.

Власти США много лет обращаются к крупным телекоммуникационным компаниям и банкам, чтобы те помогли отследить тех или иных людей. Речь идет, например, о прослушивании телефонных звонков или определении места, в котором человек снял деньги. В случае банков и телекоммуникационных компаний американским правоохранителям нужно получать в суде несколько разных ордеров. В туристической отрасли они могли бы применить похожий подход и начать обращаться к отдельным авиакомпаниями, отелям или туроператорам. Однако благодаря Sabre или ее конкурентам у властей США появляется возможность решить все проблемы сразу, получив в суде лишь один ордер.

В интервью Forbes Глория Гевара и Джим Менге отмечают, что компания после атак на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года помогла властям получить информацию о перемещениях террористов. Тогда власти обратились к Sabre уже после того, как произошли теракты. Однако компания может предоставлять данные властям и работая на упреждение. Известно, что в декабре 2019 года ФБР потребовало «в режиме реального времени» предоставлять информацию о передвижениях подозреваемого в совершении киберпреступлений. Речь шла о правонарушителе индийского происхождения по имени Дипаншу Кхер. ФБР потребовало, чтобы сотрудники Sabre в течение шести месяцев «на еженедельной основе предоставляли полные и актуальные сведения о передвижениях этого человека в режиме реального времени». Компания передавала «все сведения о бронированиях и об оплаченных платежах» подозреваемого.

О деле Дипаншу Кхера мало что известно. В судебном решении от ноября 2019 года написано, что его обвинили во взломе сервера, на котором был размещен сайт некой компании из Сан-Диего. В результате взлома этой компании был нанесен ущерб в размере более $5000. Сейчас Кхер находится под домашним арестом. Его задержали в январе 2020 года, свою вину он отрицает.

Это один из минимум четырех случаев, когда Sabre передавала властям данные о передвижениях подозреваемого. В 2015 году ФБР объявило в розыск Алексея Буркова, который, как считали в организации, руководил веб-сайтом Cardplanet с оборотом $20 млн, где можно было продать и купить краденые номера кредитных банковских карт. Чтобы выследить Буркова, ФБР обратилось за помощью не только к Sabre, но и к британской Travelport. Большая часть материалов по делу закрыта. В ноябре 2019 года Израиль экстрадировал Буркова в США, в январе 2020 года он признал себя виновным по обвинениям в электронном мошенничестве, в краже персональных данных, во вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (в конце июня Буркова приговорили в США к девяти годам за кибермошенничество. — Forbes Russia).

Известно, что Sabre и ранее «оказывала помощь в исполнении ордера на арест» в трех похожих случаях. Речь идет о задержаниях подозреваемых в Западном округе штата Вашингтон в 2017 и 2019 годах, а также в Северном округе штата Калифорния в 2016 году. Документы по данным делам закрыты для ознакомления.

«Необычные и даже излишние меры»

В интервью Forbes эксперты по правовым вопросам отмечают, что дело Дипаншу Кхера дает повод для беспокойства, поскольку оно показывает, с какой степенью секретности проводятся подобные операции. Во время переговоров с Sabre и другими компаниями ФБР ссылалось на закон 1789 года «Обо всех исковых заявлениях и постановлениях судов». Этот закон позволяет правительственным структурам США потребовать, чтобы третья сторона оказала им помощь в исполнении выданного судом ордера. Этот закон получил широкую известность в 2016 году, когда власти попытались заставить Apple разблокировать iPhone стрелка из Сан-Бернардино, который в 2015 году совершил теракт в здании центра для людей с ограниченным возможностями. Тогда Apple отказалась сделать это, и властям пришлось нанимать хакера.

Адвокат Марк Цвиллингер, который тогда представлял интересы Apple, предупреждает, что Sabre может стать «агентом» правоохранительных органов. «Мне кажется, что это необычные и даже излишние меры. Я обеспокоен тем, что отныне правительственные структуры, возможно, каждый раз будут прибегать к подобным мерам, если им нужно отследить передвижения преступника», — говорит он.

По словам адвоката, если власти хотят ссылаться на тот самый закон 1789 года, им нужно доказать, что без участия третьей стороны никак нельзя обойтись. В случае Дипаншу Кхера такую необходимость можно поставить под вопрос. Правоохранители могли, к примеру, запросить данные о его въезде в США, которые хранятся в базах данных американских таможенников и пограничников.

Вопросы также вызывает «приемлемость бремени» для третьей стороны, еще одно требование закона 1789 года, продолжает Цвиллингер. «Если речь идет о единичном случае, то, возможно, это не так уж и обременительно. Однако если правоохранители начнут часто прибегать к таким мерам, то Sabre становится своего рода правительственным агентом», — подчеркивает адвокат.

Мониторинг распространения COVID-19

Ценную базу данных Sabre вскоре могут начать использовать не для поиска преступников, а для борьбы с распространением коронавируса. Те же данные, которые использовало ФБР, вполне можно использовать для мониторинга распространения пандемии COVID-19, ведь речь идет о точных сведениях о перемещениях людей по всему миру. Например, можно было бы узнать, сколько людей прилетело в Нью-Йорк из китайского города Ухань и сколько у них было пересадок в других аэропортах. «Можно узнать, сколько людей прилетело в США из Китая, были ли у них пересадки, скажем, в Японии, на Тайване, на Гавайях или на Гуаме», — отмечает Джим Менге.

Представители Sabre не заявляли о подобных планах.

Из-за секретности возникает еще больше вопросов о том, как тесно связаны Sabre с властями США и как часто система Sabre становилась инструментом для отслеживания подозреваемых на основании закона «Обо всех исковых заявлениях и постановлениях судов».

По словам заместителя директора по вопросам наблюдения и кибербезопасности Центра интернета и общества Стэнфордского университета Рианы Пфефферкорн, никто не знает, как часто власти США использовали этот закон, чтобы принудить компании передавать данные. «Мы не узнаем об этом, пока правительственные органы будут продолжать тайно заставлять компании, не оказывающие при этом сопротивления, принимать участие в исполнении ордеров, а судьи будут продолжать выдавать эти ордера по указке правительственных служб», — заключает Пфефферкорн.

Перевод Полины Шеноевой

Томас Фокс-Брюстер